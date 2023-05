Es una realidad que todos hemos pasado por una situación de esta índole en algún momento, donde hay instancias que pueden ser particularmente difícil lidiar, por ello es que intentaremos responder, en la medida de lo posible, cómo superar el duelo tras una ruptura amorosa.

Lo primero que diremos es obvio, pero no está de más mencionarlo: no todas las personas afrontan un momento de la misma manera. Es verdad que no hay un manual para casos como este, pues el ser humano tiene aspectos que los diferencian de otros y en función de ello las reacciones siempre varían.

Hay gente que realmente la pasa mal, mientras que otras pueden reconstruirse o estar en calma con una relativa facilidad. Ahora bien, aquí buscaremos darte algunas recomendaciones, que nunca vienen mal, y que con ello puedas estar en el mejor estado posible.

¿Cómo superar el duelo tras una ruptura amorosa?

Enfocarse en el presente y no centrarse en el pasado siempre es una buena opción. Algo importante es aprender a mantener el pensamiento en el presente para no seguir pensando las experiencias pasadas, ya que este tipo de recuerdos suelen generar sentimientos de tristeza. Para esto existen ejercicios de respiración que pueden ayudar.

Identificar las emociones es un buen recurso. En este caso hay especialistas que afirman que hay que reconocer que algunas de ellas no son ni buenas, ni malas y que forman parte de nuestro andar. Ante esto, es mejor identificarlas y a partir de eso buscar mejorar y vivir con una mejor calidad de vida.

Y, por último, el solicitar ayuda de expertos cuando uno lo requiere es esencial. Hay ocasiones en que las personas no pueden superar una ruptura amorosa pese a sus esfuerzos, por ello es importante saber reconocer cuando es necesario pedir apoyo.