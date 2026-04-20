Horóscopo de hoy lunes 20 de abril: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 20 de abril de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 20 de abril de 2026

Hoy, lunes 20 de abril de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada te impulsa a sostener el ritmo y a avanzar con mayor confianza en tus decisiones. La luna creciente favorece nuevos comienzos que pueden traer mejoras si mantienes constancia.

: la jornada te impulsa a sostener el ritmo y a avanzar con mayor confianza en tus decisiones. La luna creciente favorece nuevos comienzos que pueden traer mejoras si mantienes constancia. Tauro : el día invita a actuar con calma y a priorizar lo que te brinda seguridad. La luna creciente impulsa pequeños avances que pueden consolidarse con el tiempo.

: el día invita a actuar con calma y a priorizar lo que te brinda seguridad. La luna creciente impulsa pequeños avances que pueden consolidarse con el tiempo. Géminis : la energía disponible favorece el intercambio de ideas y la aparición de nuevas oportunidades. La luna creciente potencia tu curiosidad y te anima a iniciar proyectos.

: la energía disponible favorece el intercambio de ideas y la aparición de nuevas oportunidades. La luna creciente potencia tu curiosidad y te anima a iniciar proyectos. Cáncer : la jornada te lleva a enfocarte en lo que necesitas construir a largo plazo. Una actitud paciente puede ayudarte a sostener equilibrio y claridad.

: la jornada te lleva a enfocarte en lo que necesitas construir a largo plazo. Una actitud paciente puede ayudarte a sostener equilibrio y claridad. Leo : el día despierta entusiasmo y ganas de avanzar hacia nuevas metas. La luna creciente impulsa tu energía y te anima a tomar decisiones con mayor confianza.

: el día despierta entusiasmo y ganas de avanzar hacia nuevas metas. La luna creciente impulsa tu energía y te anima a tomar decisiones con mayor confianza. Virgo : la energía disponible invita a prestar atención a los detalles y a organizar tu rutina. La luna creciente favorece ajustes que pueden mejorar tu estabilidad.

: la energía disponible invita a prestar atención a los detalles y a organizar tu rutina. La luna creciente favorece ajustes que pueden mejorar tu estabilidad. Libra : la jornada favorece encuentros que aportan armonía y nuevas perspectivas. Una conversación puede ayudarte a fortalecer vínculos y a encontrar equilibrio.

: la jornada favorece encuentros que aportan armonía y nuevas perspectivas. Una conversación puede ayudarte a fortalecer vínculos y a encontrar equilibrio. Escorpio : el día invita a observar con profundidad ciertos cambios que se están gestando. La luna creciente impulsa transformaciones que pueden darte mayor estabilidad.

: el día invita a observar con profundidad ciertos cambios que se están gestando. La luna creciente impulsa transformaciones que pueden darte mayor estabilidad. Sagitario : la energía disponible despierta tu deseo de explorar nuevas ideas y caminos. La luna creciente te anima a iniciar proyectos con entusiasmo.

: la energía disponible despierta tu deseo de explorar nuevas ideas y caminos. La luna creciente te anima a iniciar proyectos con entusiasmo. Capricornio : la jornada te lleva a enfocarte en tus responsabilidades y en cómo organizas tus prioridades. Una decisión firme puede ayudarte a sostener equilibrio a largo plazo.

: la jornada te lleva a enfocarte en tus responsabilidades y en cómo organizas tus prioridades. Una decisión firme puede ayudarte a sostener equilibrio a largo plazo. Acuario : el día favorece el intercambio de ideas y la conexión con personas afines. La luna creciente impulsa iniciativas que pueden abrir nuevas oportunidades.

: el día favorece el intercambio de ideas y la conexión con personas afines. La luna creciente impulsa iniciativas que pueden abrir nuevas oportunidades. Piscis: la energía disponible sugiere escuchar tu intuición y avanzar con mayor sensibilidad. La luna creciente favorece decisiones que te acerquen a tus objetivos a largo plazo.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: