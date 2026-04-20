Horóscopo de Nana Calistar para hoy lunes 20 de abril de 2026; estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco y lo que les depara a las personas, si amor, dinero, mucho amor, trabajo e incluso algunas traiciones

Nana Calistar ya tiene listo su horóscopo para hoy lunes 20 de abril de 2026 y sus predicciones para los 12 signos del zodiaco, los cuales deberán tener cuidado con amores del pasado, traiciones, algunos temas de salud, pero otros más podrán disfrutar de lo que les depara el destino como, dinero, amor y buena fortuna.

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Esto dice Nana Calistar a los nacidos bajo el signo de Aries hoy 20 de abril

Nana Calistar les dice a los regidos bajo el signo de Aries que, ya deben bajarle 2 rayas a su intensidad y ocuparla a su favor; en esto días te llegarán pruebas claras, las cuales te dicen, o maduras o volverás a repetir el ciclo hasta que aprendas.

¿Qué le depara a Tauro hoy 20 de abril?

Si no tienes pareja, el escenario se ve más que preparado para que te animes y decir lo que sientes; ya no digas indirectas, miradas o suposiciones; si te gusta debes comunicarlo; lo peor que te puede decir es un no, o que no sea correspondido, pero a estas alturas, no pasa nada.

De acuerdo con Nana Calistar, los Géminis deben estar atentos hoy 20 de abril

Ya no te hagas menos, tienes mucha luz que algunos quisieran y eso sí, no lo pueden soportar; ya sabemos que eres noble, confiado, pero es ahí en donde no la riegas; ya que te juntas con puras personas que se la viven quejando, no dejes que te roben tu paz las personas que no te suman y que sí te restan.

Estas son las predicciones para los Cáncer de hoy lunes 20 de abril

Deja de dar explicaciones donde no te las piden, y es que eres bien necio o necia porque te desgastas queriendo justificar cada cosa que haces, cada paso, cada decisión y la verdad es que no; el que te quiere lo debe entender, y los que no comprenden tu luz, siempre te van a criticar.

Leo y lo que le depara el destino para hoy 20 de abril

Llegan cambios muy fuertes de esos que te sacan de onda, pero que después te acomodan muy bien la vida y mejor de lo que esperabas; aquí lo importante, es que no te resistas, porque entre más te aferres, dolerá más, confía y deja que todo fluya para que lo bueno viene en camino, eso sí, no lo verás de inmediato.

¿Qué le dice el Universo a los regidos bajo el signo de Virgo hoy lunes 20 de abril?

Llegas con una energía bastante bonita, pero también con mucha inocencia, esto a veces te trae muchos problemas, eres de esas personas que ayudan sin pensarlo dos veces, siempre están pero es momento de que abras bien los ojos, porque toda la gente que se te acerca algunas veces no viene con buenas intenciones.

Las predicciones de Libra para lunes 20 de abril

Debes entender que, lo que ya fue y no hay retorno, eso sí, aunque regrese con cara bonita o con algunas promesas bien adornadas, la verdad es que no trae nada nuevo que ofrecerte, tampoco te hagas ilusiones, donde ya te demostraron que no existe un futuro.

Los que le tiene deparado el destino a los Escorpio hoy 20 de abril

Tienes muchos temas en tu cabeza, pero de igual manera algunas emociones que están atoradas que no has querido dejar ir, estas situaciones no te hacen avanzar, y tampoco puede seguir cargando con todo lo que te hizo daño, lo que no funcionó una vez, no lo hará por más oportunidades que des; sal adelante, suelta y evoluciona.

¿Qué dice Nana Calistar sobre Sagitario hoy 20 de abril?

Has pasado por vivencias muy fuertes que te marcaron, pero estos golpes que te ha dado la vida te han hecho más fuerte, más inteligente y menos tonto o tonta; ya no eres el mismo de antes, ahora piensas, analizas y no te avientas a lo menso.

Capricornio y lo que le espera hoy lunes 20 de abril

No es bueno que vivas del pasado, tienes la cabeza y pensamientos medio revueltos, por lo que olvidas vivir el hoy, te preocupas por lo que puede pasar, por esas situaciones que no controlas y por lo que no ha pasado o podría pasar, mejor disfruta de la vida y de todo lo que tienes frente a ti.

¿Qué dice Nana Calistar sobre los Acuario para hoy 20 de abril?

Ya saca de tu vida a personas que sólo te traen de malas, tienes un desgaste emocional bien marcado por quienes no te traen nada más que tristezas, además, siempre te restan energía y sobre todo, te estresan, pero también te quitan tu paz; este día es bueno para cambiar de aire y de círculo, haz nuevas amistades.

Las predicciones y recomendaciones para Piscis hoy lunes 20 de abril

La vida no se trata de ser perfecto, sino de aprender, equivócate y ríete de tus propios errores, sigue adelante con más fuerza, con más experiencia y si aún te faltan errores por cometer, hazlos, eso te hará más sabio, más seguro y sobre todo, evolucionarás.