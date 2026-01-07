Qué significa que te guste más el frío que el calor, según la psicología

El eterno debate entre los "team frío" y los "team calor" no se trata simplemente de gustos, pues en realidad sentir mayor afinidad con cierto tipo de clima es una muestra directa de las distintas personalidades que existen. En este sentido, la psicología ha indagado en cómo son las personas que disfrutan las bajas temperaturas por encima de los días soleados y calurosos.

De acuerdo con un artículo de Psychology Today, preferir los ambientes gélidos suele ser propio de los introvertidos, pues es una forma en la que pueden resguardarse sin que se les cuestione alguna negativa a salir. Es decir, si hace mucho frío, es más fácil que decidan permanecer en su casa y hacer actividades en solitario; contrario a los días soleados en los que suelen haber reuniones al aire libre.

Las personas introvertidas suelen preferir el clima frío|Canva

Esto incluye parte de los periodos que generalmente transcurren entre el otoño y el invierno, aunque también abarcan las épocas de lluvias, que en México comienzan desde mayo, cuando la primavera está en su apogeo. Todo ya que si bien la sensación térmica es calurosa, cuando se dan las precipitaciones el aire se enfría y aquí adquiere sentido esta perspectiva de la psicología.

¿Frío o calor? Qué clima es mejor para el cuerpo

Además de las preferencias por ciertos tipos de ambientes, una duda frecuente es respecto a cuál es el clima óptimo para el cuerpo humano. Sin embargo, no hay una respuesta única, ya que en ningún caso se recomiendan los extremos por los riesgos que llegan a representar, explica National Library of Medicine.

Por ejemplo, en primavera y verano, cuando las temperaturas llegan a sus niveles máximos, pueden sufrirse cuadros de deshidratación, insolaciones, quemaduras en la piel o fatiga. Mientras que en las épocas donde el frío es intenso, aumentan los casos de afecciones respiratorias, según datos de National Institutes of Health.

El frío extremo no es ideal para el cuerpo y por eso deben tenerse ciertos cuidados|Canva

En este sentido, lo ideal es disfrutar de ambas variaciones, procurando tomar los cuidados necesarios en cada caso para evitar complicaciones de salud. De modo que, más allá de lo que diga la psicología sobre qué revela de la personalidad tener un clima preferido, se tenga plena consciencia del comportamiento ideal para las estaciones del año.