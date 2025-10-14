Las zonas de México donde entrará un feroz frente frío: provocará heladas y lluvias severas

En 2025, gran parte de México ha experimentado un abrupto cambio en el clima, que ha provocado intensas lluvias y ahora se espera la llegada de un frente frío. Así lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió cuáles son las zonas que sufrirán estas alteraciones en mayor medida.

De acuerdo con la página oficial del organismo, a partir de este martes 14 de octubre de 2025, la temperatura bajará drásticamente en la zona noroeste del país debido al frente número 7, cuya trayectoria se aceleró. Como consecuencia, producirá fuertes rachas de viento y gelidez; mientras que para Sonora y Baja California estarán acompañadas de lluvias aisladas.

¿Seguirá lloviendo en México? Esto reveló el Sistema Meteorológico Nacional

Respecto a si permanecerán las tormentas en México, el SMN informó que se estima la presencia de chubascos y lluvias de moderadas a intensas en la mayoría del país. Sin embargo, los estados más afectados serán Chiapas, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Canva El SMN advirtió que las lluvias seguirán para gran parte de México en octubre 2025

Por otra parte, aunque no serán torrenciales, sí habrá lluvias en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Nayarit, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Y las zonas menos afectadas porque serán chubascos que no representan riesgos, son Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Morelos, Querétaro, Coahuila, Sonora, Tlaxcala, Guanajuato y la Ciudad de México.

¿Cómo protegerse de un frente frío?

Aunque en la mayoría de casos un frente frío no representa riesgos de importancia para la población, sí es recomendable estar preparado para estos episodios climáticos. Ante estos escenarios, la Secretaría de Gobernación tiene un breve manual de las medidas de protección sugeridas.



Vestir en capas, de forma que las prendas puedan irse intercalando según la temperatura.

Al salir a la calle, proteger cabeza, manos, orejas, boca y nariz.

Ingerir líquidos calientes a lo largo del día para regular la temperatura corporal.

Consumir frutas y verduras ricas en vitamina C para reducir el riesgo de contagiarse de gripa.

Mantenerse hidratado.

Evitar cambios de temperatura bruscos.

Proteger especialmente a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Si tienes mascotas, acondiciona un espacio techado para que duerman ahí

Canva Es importante tomar precauciones para lidiar con los estragos de un frente frío

Con estas sencillas recomendaciones estarás preparado para enfrentar los estragos producidos en un frente frío, que para el mes de octubre se estima que durará por varias semanas.