Así podrás reservar tu usuario único en WhatsApp antes de que te lo ganen

Desde hace unos meses se anunció que WhatsApp viviría una transformación que la acercaría a un estilo totalmente alienado a las redes sociales de META. Por ello, desde estos momentos se puede asegurar el usuario de tu preferencia, pero primero debes realizar un movimiento que pide esta aplicación de mensajería que ha cambiado prácticamente en su totalidad con el paso del tiempo.

¡Pudo perder todo! A Josué lo difamaron en redes sociales [VIDEO] Josué está muy molesto con Andrea, quien dejó de ser su novia, porque lo ha difamado en redes sociales y pudo perder su trabajo, su familia y sus amistades.

Te puede interesar - ¿WhatsApp cobrará a sus usuarios en el futuro?

Te puede interesar - ¿Cómo puedes bloquear usuarios de WhatsApp?

¿WhatsApp ya no utilizará el número de teléfono para crear contactos?

En estos momentos esta aplicación de mensajería tiene como dinámica el aceptar o propagar mensajes vía telefónica. Y aunque el asunto de la telefonía no desaparecerá, la manera en la que tú controlarás el acceso de la gente a tus cosas, funcionará como el resto de redes sociales. Por ello, ya se puede iniciar el registro de usuario.

Para ello es necesario que tengas el mismo nombre en Facebook e Instagram, lo cual pasaría en automático a tu usuario de WhatsApp. Dicha situación cumpliría con el propósito de crear una homogeneización del propio usuario y así evitar cuentas duplicadas o suplantaciones. Y en un sentido de unificación de lo ofrecido por META, darle una experiencia más al estilo de la red social tradicional a los que utilizan Whats para sus mensajes.

¿Cómo puedes apartar tu usuario único en WhatsApp?

Como primer punto de aclaración está el tema de que estos cambios se están haciendo de manera gradual a nivel mundial. Y los primeros que podrán acceder a su usuario son los que ya cuentan con el mismo nombre en Facebook e Instagram. Con esto, lo que se intenta es permitirle esa ventaja a los usuarios fieles a META previo a que esto sea abierto a todos los usuarios.

En un caso dado, donde no haya posibilidad de unificar absolutamente todas tus redes sociales, tendrás que esperar a que esto salga a todo el público y básicamente pelear y esperar que no hayan registrado ya tu nombre de usuario. O ver si en las siguientes semanas WhatsApp actualiza otras formas de registrar tu nombre de la mensajería del ícono verde.