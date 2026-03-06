Mhoni Vidente lanza fuerte predicción sobre el dinero para estos 3 signos el fin de semana

Mhoni Vidente lanzó su predicción de los signos para el primer fin de semana de marzo de 2026, pero 3 de ellos no les irá muy bien en la cuestión del dinero. Lo anterior, ya que son muy malgastados y no administran bien los ingresos que obtienen cada quincena o mes. Esta es la carta del diablo que sacó la tarotista y que lanza una preocupante advertencia que cambiará el mundo.

Los 3 signos que les irá muy mal en el dinero

Géminis: La astróloga y tarotista reveló que las personas deberán aprovechar este fin de semana para organizar mejor su economía y así tener en cuenta sus ingresos. Estos son los 4 signos que recibirán una señal divina esta semana Leo: Si bien a estas personas no les va muy mal con el dinero, Vidente aseguró que deberán poner mucho ojo en este tema, ya que de lo contrario el futuro económico prometedor se puede ir por la mala administración. Sagitario: Mhoni les recomienda a las personas de este signo mejorar su estabilidad financiera y administrar mejor sus gastos, para sí evitar más perdida de dinero. Por ello, les aconseja comenzar a construir un patrimonio y no malgastar.

Los signos que les irá bien en el dinero

Existe la contraparte de los signos que les irá mal con el dinero en la primera semana de marzo, como lo son Géminis, Leo y Sagitario, los cuales deberán poner ojo en como gastan su dinero, ya que no lo administran de la manera correcta. A estas personas les irá bien económicamente del 6 al 8 de del tercer mes del año: