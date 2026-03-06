Las uñas verde pastel que hacen las manos más finas: 5 ideas de manicura que querrás lucir

Los tonos suaves continúan dominando el mundo de las tendencias 2026 en manicura. Así es como el verde pastel se posiciona como uno de los colores más elegantes y favorecedores de la temporada.

Inspirado en la naturaleza y en las paletas delicadas de la primavera, este tono ideal para diversos diseños de uñas aporta frescura a las manos y genera un efecto visual ligero que estiliza los dedos. El verde pastel puede llevarse en diseños minimalistas o combinarse con detalles creativos.

5 diseños de uñas verde pastel:ideas elegantes que estilizan las manos

Verde pastel glossy: uñas completamente cubiertas con este tono y acabado ultra brillante. Es una opción simple pero elegante que ilumina las manos y resalta el color de forma delicada.

Francesa verde pastel: una reinterpretación de la manicura francesa clásica, donde la punta se pinta en verde pastel sobre una base nude o lechosa. Aporta frescura sin perder sofisticación.

Verde pastel con detalles blancos: líneas finas, pequeños puntos o patrones minimalistas en blanco que crean contraste suave y elevan el diseño.

Degradado verde pastel: efecto ombré que mezcla este tono con blanco o nude, logrando una transición suave que estiliza visualmente los dedos.

Verde pastel con acentos dorados: pequeños detalles metálicos o líneas doradas que aportan un toque de lujo y sofisticación al diseño.

Tendencias 2026: ¿A quiénes favorecen las uñas verde pastel?

El verde pastel favorece especialmente a quienes buscan una manicura elegante pero discreta. Su tono suave refleja la luz de forma delicada, lo que ayuda a que las manos se vean más frescas y estilizadas.

Según la nail artist internacional Betina Goldstein, "los tonos pastel tienen un efecto visual muy favorecedor porque suavizan el contraste con la piel y hacen que los dedos se perciban más largos". Su popularidad también se relaciona con una tendencia más amplia en belleza que apuesta por colores inspirados en la naturaleza: verdes suaves, lavandas y azules claros dominan las paletas actuales para lucir una manicura moderna y favorecedora.