Exatlón México: Rojos y Azules compiten en el Mini Game de hoy viernes 6 de marzo ¿quién lo ganará?

El final de la semana 23 de la novena temporada de Exatlón México ha iniciado hoy viernes 6 de marzo de 2026 y este día se llevará a cabo una competencia previa a la primera Batalla por la Supervivencia, y es el Mini Game, para saber quién gana, si Rojos o Azules deberás sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país.

¿Quién ganó la Villa 360 y la Medalla Especial?

Los Rojos salieron a ganar las dos competencias, y es que el equipo escarlata pudo recuperar la Medalla Especial ya que la ocuparon con Ella Bucio, quien al final fue eliminada por Valery Carranza. El equipo comandado por Mati Álvarez y Mario Mono Osuna aplastó a los Azules con un contundente marcador de 5-0.

La Villa 360 de igual manera fue tomada por el grupo de los Rojos, y es que desde que inició la semana 23, han ganado varios premios, el primero de ellos fue el Juego por la Ventaja, el Power Token Femenil se lo llevó Mati Álvarez, mientras que, el Varonil fue alzado por Humberto Noriega; posteriormente pudieron hacerse con el Duelo de los Enigmas y ahora con la segunda pugna por el inmueble con lujos con un tablero final de 8-4.

La Medalla Especial es una de las preseas más importantes para los Rojos, y es que Golden Champion aseguró que ese premio es un poder importante para el grupo; sin embargo, tras perder la insignia quien alzó la voz fue Koke Guerrero, ya que nunca en la historia del reality deportivo se había dado un tablero de 5-0.

De acuerdo con Adrián Leo, algunos no vieron la competencia como algo serio, incluso él, y es que en la competencia vimos a Evelyn Guijarro y a Natali Brito muy sonrientes, situación que no le gustó a Mufasa ni al Hechicero del Aire. A ellos se les unió Valery Carranza, quien obligó a los escarlatas a gastar la medalla con Ella Bucio y resaltó lo complicado que es quitarle una presea que es una vida adicional en el Duelo de Eliminación a un rival.

Horario de Exatlón México de hoy domingo 8 de marzo

Recuerda que, el programa de Exatlón México se transmite de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas, sin embargo, el domingo el horario cambia y el reality deportivo es a las 20:00 horas; no olvides sintonizar el programa a través de TV Azteca por Azteca Uno o dar clic aquí para ver todo el contenido exclusivo del proyecto donde encontrarás: fotos, videos y programas completos.

