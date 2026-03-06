3 cortes de pelo ideales para controlar el cabello grueso sin perder estilo

Si tienes el cabello grueso y con mucho volumen, es muy importante que elijas el corte de pelo perfecto para ti, pues podría hacer una gran diferencia. Este tipo de cabello suele ser fuerte, abundante y lleno de textura, características que lo hacen muy difícil de manejar. De acuerdo con los especialistas del cabello, hay cortes de pelo que te ayudarán a distribuir fácilmente el volumen. Aportan movimiento y evitarán que tu cabello se infle o pierda forma con facilidad.

3 cortes de pelo para mujeres con el cabello grueso y abundante

Si quieres controlar adecuadamente tu cabello, no te preocupes, aquí te contamos tres cortes de pelo que te ayudarán a lograrlo y además obtener un toque de frescura y modernidad:



Corte en capas largas: Puede que sea uno de los más comunes. Las capas ayudan a dar movimiento natural al cabello, además de facilitar el peinado , pues cae de una forma más controlada. Los estilistas lo recomiendan porque crea capas suaves bien difuminadas que evitan que se esponje.

, pues cae de una forma más controlada. Los estilistas lo recomiendan porque crea capas suaves bien difuminadas que evitan que se esponje. Long bob: Es uno de los cortes más populares de los últimos años y esto se debe a que es una opción increíble para el cabello grueso. Su longitud ayuda mucho a mantener el peso suficiente para que el cabello no se infle demasiado. Puede combinarse con capas internas o desfilado para controlar la densidad.

o desfilado para controlar la densidad. Corte shag moderno: Uno de los favoritos de las mujeres con cabello grueso. Se caracteriza por tener capas más marcadas y una textura natural que permite que el cabello se acomode con facilidad. Quita el peso de forma estratégica, lo que evita que el cabello se vea demasiado pesado. El resultado es un look moderno, con mucho movimiento y fácil de peinar.

¿Por qué el cabello grueso es difícil de peinar?

El cabello grueso es complicado de manejar gracias a lo pesado que llega a ser, provocando que se cree frizz y sequedad. Su estructura hace que requiera mucha hidratación para poder mantener su forma, por lo que, además de hacerte un buen corte, es recomendable que uses mascarillas, acondicionadores o aceites para suavizarlo un poco.