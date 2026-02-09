Estos son los rincones de tu hogar que debes ordenar para tener buena energía en febrero, según el Feng Shui

El Feng Shui se ha convertido en una de las disciplinas más seguidas por las nuevas generaciones gracias a la conexión que tiene con la energía y las vibras dentro del hogar. Ante esta situación, expertos en la materia han dado a conocer que algunos rincones de tu casa deben ser ordenados para tener un febrero increíble.

Se trata de una filosofía que viene de Asia y que, en México, ha logrado acaparar gran parte de las miradas gracias al estudio que tiene de la energía y la tranquilidad mediante la conservación de los espacios, motivo por el cual existen algunos rincones de tu hogar que sí o sí debes tener ordenados para lograr esa paz interior.

¿Qué rincones de tu hogar debes tener ordenados para una buena energía, según el Feng Shui?

El hogar representa, más que un espacio físico, el reflejo del estado emocional de cada persona que habita en el mismo, motivo por el cual el desorden acumulado mediante la retención de ciertos objetos puede ser mal vista para el Feng Shui, la cual recomienda tener unos apartados bastante establecidos y llenos de limpieza.

Por tal motivo, expertos en la materia recomiendan tener la puerta de la entrada limpia y ordenada, así como en un gran estado. Es precisamente aquí por donde atraviesan las energías que deambulan al interior del hogar, por lo que este rincón de tu casa debe estar en perfectas condiciones para recibir lo mejor de afuera.

Del mismo modo, los amantes del Feng Shui establecen que la cocina es un espacio asociado directamente con la abundancia y la nutrición, por lo que resulta necesario tener en orden espacios dentro de la misma como el refrigerador, las alacenas, los cajones o, incluso, la estufa, lo anterior a fin de tener un ambiente de calidad y tranquilidad.

¿Qué ocurre con las áreas de trabajo dentro de tu hogar?

Si tienes la fortuna de trabajar desde tu casa, el Feng Shui también recomienda tener limpias y en órden estas áreas laborales al ser un foco claro de acumulación de apuntes, papeles o proyectos, por lo que es preciso que, al menos una vez por semana, recojas todo aquello que ya no funciona para que puedas respirar con más tranquilidad.