Esta es la millonaria suma que Christian Nodal y Ángela Aguilar piden por la exclusiva de su boda

A pesar de que Ángela Aguilar y Christian Nodal son una de las parejas más criticadas por el público, muchos se encuentran expectantes a lo que sucederá en la boda religiosa de la polémica pareja.

Y es que la famosa cantante de la dinastía Aguilar ha dado algunos detalles sobre la ceremonia que se festejaría a lo grande tiempo después de que ambos se dieran el sí por el medio civil.

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La millonaria suma por la exclusiva de la boda entre Nodal y Ángela Aguilar

Desde la confirmación de su relación, se vio que Ángela Aguilar y Christian Nodal aprovecharían el foco mediático sobre su relación y darían exclusivas a las revistas y canales de televisión más vistos de todo el país.

Recientemente, se habría filtrado la supuesta suma millonaria que los cantantes habrían solicitado por la exclusiva de su boda religiosa, aunque hasta el momento los famosos mantienen con total hermetismo muchos detalles de la celebración.

Según lo compartido por el periodista de espectáculos, Javier Ceriani, la familia Aguilar podría vender todos los detalles y el acceso a la prensa para la boda de la hija pequeña de Pepe, solicitando 5 millones de dólares, equivalentes a más de 89 millones de pesos mexicanos.

Ángela Aguilar y Christian Nodal pedirían casi 90 millones de pesos por la exclusiva de su boda|Facebook: Ángela Aguilar

A pesar de que varias empresas han mostrado interés en cubrir lo que se catalogaría como "la boda del año", hasta el momento no existe una confirmación oficial, ni de la cifra ni del acuerdo con alguna marca.

Ángela Aguilar fue quien anunció durante su gira por Estados Unidos que pronto celebraría su boda religiosa con ya esposo Christian Nodal, quien destacó que la fiesta sería al estilo mexicano, sin compartir más detalles al respecto.

La boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar se llevaría a cabo en un rancho en Zacatecas|Intagram: @nodal

Por su parte, Ceriani reveló que, presuntamente, la unión se festejará en el rancho "El Soyate", ubicado en el estado de Zacatecas, propiedad de la familia Aguilar, y que todo podría llevarse a cabo el próximo mes de mayo del presente año, ya que por estas fechas ambos famosos no tienen agendado ningún compromiso.

