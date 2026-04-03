7 diseños de uñas para pies, con estilo sirena y perfectas para tus vacaciones en la playa; son aesthetic y originales

Si estás en busca de una estética colorida y de ensueño para tu próximo pedicure, checa estas opciones de uñas para pies con estilo sirena, que puedes lucir con orgullo en tus vacaciones a la playa. Son diseños muy hermosos y aesthetic, que querrás presumir en todo momento, ya sea que estés en la arena o en la orilla de la alberca.

7 ideas de uñas para pies, con estilo sirena para tus vacaciones en la playa

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1. En violeta

Los diferentes tonos de morado se encuentran entre las opciones más comunes para plasmar la estética de sirenas, también llamada 'mermaidcore' y popular en los últimos años. En este diseño se incluyeron también algunos elementos 3D, con esmalte en gel y con aplicaciones.

2. Con piedras de colores

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Nos fascinó esta idea porque parece de ensueño y también tiene una apariencia lujosa. En algunas uñas se cubrió casi por completo la superficie con piedritas y cristales de fantasía combinados con dorado, mientras el resto tiene un tono nude minimalista.

3. Con "escamas"

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¿Te gustaría replicar la textura de una cola de sirena en tu pedicure? Esta idea ilustra lo bien que puede lucir y, para ir más allá con el tema, se utilizó un tono iridiscente.

4. Azul turquesa

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El azul turquesa es otra de las tonalidades que, no solo puede remitir a un mundo de fantasía, sino también recuerda la belleza del mar Caribe.

5. Al estilo coreano

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Esta es una opción muy distinta de cómo puede usarse una tonalidad azul para tus uñas para pies estilo sirena. Aquí, en lugar de aplicar brillo o glitter, se trabajó en un acabado reluciente que casi parece estar húmedo.

6. Con perlas y piedritas

De nuevo tenemos aquí una opción en morado, pero ahora con una espectacular combinación de aplicaciones 3D que sin duda hacen pensar en la estética de las sirenas.

7. Tono iridiscente

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Tampoco necesitas demasiados elementos para crear un look 'mermaidcore' en tus uñas de los pies. Basta con un acabado iridiscente para tener una apariencia que parece salida de un cuento.