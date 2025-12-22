5 rituales que debes hacer para viajar más en el 2026

Conforme nos acercamos a las fiestas de Año Nuevo, suelen darse a conocer los rituales , ya sea para tener más dinero, salud o encontrar pareja. Pero uno de los más empleados es para viajar más, con el que se decreta la posibilidad de conocer más lugares en los próximos 365 días.

Si deseas ponerlos a prueba en el 2026, entonces quédate, porque te vamos a revelar cuáles son los más famosos; son muy sencillos de realizar y son los más infalibles dentro de la importante celebración.

¿Cómo puedo manifestar mi viaje?

Hay muchos rituales que podemos hacer, pero es una realidad que solamente algunos se han popularizado por sus efectos. Por eso te recomendamos poner a prueba los siguientes para decretar viajar más en el 2026, según El Heraldo:

Un clásico de los clásicos: Cuando suenen las campanas, sal con tu maleta y paséala alrededor de tu casa o por la manzana.

Hoja de laurel: En una hoja de laurel, escribe el número ‘681’ y visualiza los viajes que deseas hacer. Colócala bajo tu colchón y listo.

Decoración: En el árbol de Navidad coloca billetes de otros lugares y pequeños aviones de papel con los países o destinos que deseas conocer.

Vela y mapa: Prende una vela el 31 de diciembre, y con la flama, quema los lugares que deseas visitar para quemarlos.

Creativo: Realiza un Vision Board, un collage o tablero, colocando imágenes de experiencias, lugares y aviones que deseas visitar.

¿Cuál es la manera correcta de manifestar?

Al momento de hacer cualquiera de los rituales para viajar más en el 2026 , es importante que manifestemos lo que estamos solicitando, principalmente para que se pueda cumplir todo lo que deseas. Para ello hay que tomar en cuenta lo siguiente:

Ten en claro todo lo que deseas. De ser necesario, visualizarlo con ayuda de la meditación o con música relajante

Siempre usa palabras de gratitud al universo.

Confía en el proceso.

Con todos los consejos anteriores lograrás manifestar más viajes en tus próximas vacaciones que realices; recuerda que para que se cumplan debes poner de tu parte, logrando que haya más probabilidades de que se cumplan.