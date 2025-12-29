Dile adiós a la rosca de Reyes, esta es la tendencia que se impondrá en 2026, según la IA
Adiós a la rosca de Reyes. Una tendencia parece que se impondrá en 2026 para deleitar paladares, según la IA.
Con la llegada del 2026 se aproxima una de las fechas más esperadas por los más pequeños, el Día de Reyes Magos. Para esta fecha tan especial no solo se pone el foco en los obsequios sino que la gastronomía también juega un rol principal, sobre todo en aquellos hogares en donde gustan de disfrutar de un postre tradicional.
La rosca de Reyes es el platillo típico de esta celebración de enero, pero que parece tener sus días contados. Esto se debe a que existen tendencias gastronómicas que impulsan importantes cambios y es la Inteligencia Artificial (IA) la encargada de orientarnos al respecto.
¿Adiós a la rosca de Reyes?
A través de la aplicación Gemini la rosca de Reyes es descrita como “un pan dulce en forma de corona ovalada, tradicionalmente consumido el 6 de enero para celebrar el Día de Reyes, decorado con frutas cristalizadas y que esconde una figura del Niño Jesús, simbolizando la corona de los Reyes Magos, la búsqueda del Niño por Herodes y la protección divina”.
Este platillo es muy tradicional para estas fechas motivo por el cual muchas personas no creen que pueda desaparecer de nuestras mesas. Sin embargo, la IA creada por Google remarca que “para el 2026 la rosca de Reyes no va a desaparecer, sino que se transforma en una experiencia visual y funcional”.
¿Qué tendencia se impondrá en 2026?
Gemini afirma que “para la temporada de Reyes 2026, la tradicional rosca ovalada y seca con frutas cristalizadas está dando paso a una evolución mucho más interactiva, temática y gourmet”.
Al respecto, la Inteligencia Artificial dio a conocer cuáles son tendencias que están "jubilando" a la rosca clásica:
- La Capirosca y el formato Pull-Apart: La tendencia más fuerte para 2026 es el abandono del cuchillo. La Capirosca (inspirada en el capibara, el animal "zen" de internet) es el ejemplo perfecto. En lugar de una pieza única, la rosca se compone de bollos individuales (brioches) unidos. Cada persona simplemente toma su "bolito".
- El Rosca-Verse: Las panaderías artesanales han dejado de lado el diseño genérico para enfocarse en micro-comunidades. En México, la tendencia es incluir figuras de axolotes de cerámica en lugar del "niño" de plástico, a menudo vinculando la compra con donaciones para su conservación.
- Del Acitrón al Lujo Verde (Pistacho y Matcha): Con la prohibición del acitrón (biznaga) totalmente consolidada, el sabor "it" de 2026 es el Pistacho. Las roscas ahora vienen rellenas de crema de pistacho siciliano o matcha, buscando un perfil de sabor menos empalagoso y más sofisticado.
- La Rosca Joya: Inspirada en tradiciones europeas que han cruzado el charco, algunas pastelerías de lujo están escondiendo joyas reales (anillos o dijes de plata y diamantes) o "vales dorados" en lugar de las figuras de plástico. Es la evolución de la "sorpresa" hacia una experiencia de alto valor.