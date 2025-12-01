Este es el billete de ajolote que saldría de circulación: ¿es cierto?

El billete del ajolote se convirtió en el favorito de los mexicanos, pues es una pieza que de inmediato se reconoció como coleccionable. Por ello, muchos comenzaron a utilizarlos como fichas de recuerdo. Y justamente sobre ese rumor se está sosteniendo la salida de circulación de este billete con valor de 50 pesos. Pero aquí se te presenta la información y desde dónde se generó la preocupación replicada ampliamente en redes sociales.

¿Quién comenzó el rumor de la salida de circulación del billete de ajolote?

Ahora no fue la maquinaria de información falsa de las redes sociales mexicanas, sino un medio japonés. Así como se lee, fue un espacio mediático de dicho país llamado Karapia. Este ente de comunicación destacó que en México es tan querido y apreciado dicho billete, que prácticamente han desaparecido para seguir circulando en el país, lo cual es totalmente falso.

Y es que en la nación asiática y otras partes del mundo, el diseño del nuevo billete de 50 pesos ha sido elogiado en sobremanera. Es por eso que se transmitió la información, misma que se repitió en la tierra azteca, pero que ya está siendo desmentida. Las personas sí han guardado el diseño que se comenzó a distribuir en 2021, pero no ha sido masiva la negación de gastarlos a lo largo del territorio nacional.

¿El billete del ajolote es el único en circulación en territorio mexicano?

No, por el momento no, pero el plan en un futuro inmediato es que sea el único que valga. Y es que la misión es dejar de distribuir el del diseño que tiene a José María Morelos y Pavón, al igual que el de valor de 20 pesos que tiene a Benito Juárez. Según lo dicho por Banxico en el mes de octubre, el plan es que en un año se logre la transición para que el ajolote sea el único billete de 50 pesos que pueda gastarse en México.