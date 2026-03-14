El maíz es la principal fuente de alimento de los mexicanos, pues este grano es la base de la mayoría de platillos que caracterizan al país por su vasta y rica gastronomía. Es preciso mencionar que también se pueden preparar bebidas refrescantes, las cuales serán de gran ayuda para mitigar el calor con la llegada de la primavera. Conoce las 4 recetas de pescado que puedes preparar durante los viernes de Cuaresma.

De acuerdo con el portal del Gobierno de México, el maíz se cultiva en el país desde hace más de 7 mil años y forma parte de la dieta de los ciudadanos, ya que el grano es rico en fibra, y contiene tanto vitamina B como antioxidantes. No lo tires: estas son 4 ideas para reutilizar el arroz que quedó del día anterior que hasta te chuparás los dedos.

Además, los nutrientes del maíz ayudan a tener una buena digestión y salud vascular, así como a proporcionar energía durante el día, por lo que es una opción para una dieta equilibrada.

Las bebidas que se preparan con maíz

1. Tejuino: Es una de las bebidas más conocidas por los mexicanos. No es nada más que maíz fermentado con piloncillo. Es muy típica de Jalisco, Nayarit, Michoacán y Colima.

5 bebidas refrescantes que se hacen con maíz para mitigar el calor|Pinterest

2. Batari: Es una bebida de maíz fermentado con azúcar. Es un tipo de refresco que se consume en los pueblos de Chihuahua.

5 bebidas refrescantes que se hacen con maíz para mitigar el calor|Pinterest

3. Tanchuca: Es la combinación de maíz, cacao, azúcar y anís, que da por resultado una bebida fresca con una mezcla de sabores y aromas. Es originaria de la península de Yucatán.

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4. Tascalate: Se prepara con maíz molido, cacao, chile, canela, pinole y achiote. Es ideal para degustar en temporada de calor al servirse fría. Es originaria de Chiapas.

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5. Cacahuatole: La también llamada agua de la barranca es originaria de Tlaxcala y se prepara con maíz tostado, anís, canela, haba y azúcar.