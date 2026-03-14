Conoce los alimentos que ayudan a la salud de tu próstata

Aunque muchas veces se ignora en los años de juventud, la próstata se vuelve un problema para el hombre cuando llega la edad avanzada. Por ello, aunque no es un asunto de magia, la alimentación puede ayudar a evitar las problemáticas que llevan a muchos hombres a padecer. Entonces… si eres alguien que busca cuidarse (y si no también) este artículo es para ti.

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¿Por qué la próstata se puede convertir en un problema?

Generalmente se tiene el pensamiento de que este órgano que forma parte del sistema reproductivo y urinario genera problemas con la edad, sin embargo pueden existir problemas urinarios. Esto porque se inflama o aumenta de tamaño, generando ganas de ir al baño de manera frecuente.

Aunque se presume que los factores principales de riesgo son la edad y hasta temas genéticos, la alimentación podría hacer una diferencia para cuidarse de este órgano. Se deben priorizar las grasas saludables, compuestos específicos y antioxidantes.

Pescados grasos

Alimentos como el atún, la caballa y el salmón son ricos en ácidos grasos Omega-3. Este elemento tiene relación con la ayuda de la desinflamación, importantes en órganos como la próstata. Además, estos ácidos están relacionados con el control del peso corporal, lo cual puede ser factor de la vida metabólica e incluso con la hormonal.

Frutos rojos

Estos frutos tienen alto contenido de Vitamina C y antioxidantes, los cuales sirven para combatir los radicales libres que dañan las células del organismo. Por ello es bueno recordar que los nutrientes alrededor de la Vitamina C se relacionan con una oportunidad de menor riesgo de agrandamiento prostático benigno.

Verduras crucíferas

Según algunos nuevos estudios, el consumo constante de este tipo de verduras puede ser de bastante ayuda para la reducción de riesgo frente algunos tipos de cáncer. Los elementos anticancerígenos abundan en verduras como la col, las coles de Bruselas, la flor de col y el brócoli, que serían muy benéficas para la salud de tu próstata.