Esto es lo que debes hacer si tu hijo hace una escena de berrinches sin caer en la desesperación

Para los padres primerizos puede ser toda una misión imposible cuando se enfrentan a una escena de berrinches de su hijo, un momento difícil de sobrellevar, puesto que fácilmente pueden caer en la desesperación al no saber qué hacer o cómo reaccionar ante esa situación.

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Es así que hemos consultado con la IA, quien en cuestión de segundos nos proporcionó los detalles de los pasos que debes realizar para poder atender la situación. Toma nota de las recomendaciones a seguir.

¿Qué hacer para calmar un berrinche?

La IA de Gemini detalla que, ante una escena de berrinche, debemos mantener la calma; aunque es difícil, es indispensable hacerlo, ya que la situación puede escalar de intensidad. Para no caer en la desesperación, deja una serie de pasos que podemos hacer para atender la situación con tu hijo:

Durante:

Mantén la calma, no dejes que tus emociones impulsivas controlen la situación.

Garantiza la seguridad del menor; si se encuentra en un espacio donde se pueda lastimar, muévelo.

Si el berrinche es para conseguir algo, ignóralo; eso ayudará a enviar el mensaje de que esas acciones no funcionan.

Quédate cerca para que entienda que estás ahí cuando ya se calme, pero no intentes entrar en razón con él durante la crisis.

Antes de que empiece la escena, cambia de actividad o ve a otra habitación para romper el ciclo.

Después:

Cuando observes que se calmó, valida lo que sintió y ayúdale a ponerle nombre a sus sentimientos; le permitirá entender lo que hizo.

Elógialo por calmarse y por expresar sus deseos de forma adecuada.

Si toda la escena fue por un dulce, no cedas; el hacerlo va a enviarle el mensaje de que así puede conseguir lo que desea; mantente firme al respecto.

¿Qué no hacer durante un berrinche?

Ya te explicamos lo que debes hacer ante una escena de berrinches con tu hijo; también es importante que identifiques todo lo que no debes realizar, recomendaciones proporcionadas por el Child Mind Institute, tips que igualmente te ayudarán a no caer en la desesperación y evitar problemas en el futuro:

Invalidar sus emociones o reírnos de lo que siente.

No es necesario que le digas cómo debe sentirse, ya que esto altera la reacción del menor.

Evita mentir, ya que le genera sentimientos de decepción o frustración.

No lo tomes como algo personal; pueden decirte cosas que son influenciadas por la ira, y evita responder agresivamente ante la situación.

No digas que ese comportamiento te entristece.