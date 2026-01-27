Así puedes saber si alguien está espiando tu teléfono

En muchas ocasiones las personas no toman en cuenta ciertas señales que indican que su teléfono móvil , tiene algún software que puede espiar los movimientos que hacen todos los días. Y es que, aunque ya existe mucha seguridad para los celulares, nadie está exento de sufrir uno de estos daños.

Por tal razón, aquí te daremos unas señales que indican que tu teléfono está siendo clonado, rastreado, intervenido o vigilado. Es importante que se preste mucha atención para evitar complicaciones que puedan llegar a ser peligrosas para el usuario.

¿Cómo saber si tu teléfono está siendo espiado?

Mayor consumo de datos

Si tienes duda de que alguien está espiando tu teléfono, los datos pueden ser una pieza clave para saberlo, ya que pueden estar utilizando tu red móvil para descargar los datos logren obtener sobre ti.

Para detectarlo, en iPhone, deberás de abrir ajustes, elegir datos móviles, ve hacia abajo para encontrar información detallada sobre el uso de datos de tus aplicaciones de iOS. Ahí podrás obtener la cantidad de datos utilizados y cuánto consume cada aplicación. Puedes poner que periódicamente se restablezcan estadísticas para poder darle un seguimiento adecuado.

En cuanto a los dispositivos Android, se debe de abrir ajustes, ir a la configuración de Red e Internet. Ahí se muestran la cantidad de datos utilizados durante un periodo determinado.

Ventanas emergentes

En algunas ocasiones puedes recibir notificaciones falsas de alertas de virus, esto puede ser una señal de que haya presencia de un malware en tu equipo. Las ventanas emergentes desconocidas son de fuentes poco confiables

Funcionamiento más lento del teléfono

Cuando se tiene un dispositivo lento, puede indicar la presencia de que hay una aplicación que esté espiando tus pasos y tu información. Esto se ve en la velocidad del móvil, y es importante mencionar que no tiene nada que ver con su antigüedad del celular.

