27 ideas de uñas elegantes para Navidad: para todos los gustos y formas, te encantarán
Desde diseños minimalistas hasta propuestas con brillo y otros detalles, estas ideas de uñas para Navidad son perfectas para lucir sofisticada en las fiestas.
27 ideas de uñas elegantes para Navidad
Minimalistas en rojo, verde y dorado hasta estilos más elaborados con glitter, estrellas, copos de nieve o efectos metalizados (Pinterest)
La Navidad es la excusa perfecta para apostar por una manicura sofisticada que complemente tus looks festivos. Ya sea que prefieras algo discreto, glamuroso o con un toque moderno, existen diseños que se adaptan a cada estilo y forma de uña. Desde acabados minimalistas hasta detalles brillantes y delicados, estas 27 ideas de uñas elegantes te inspirarán a llevar una manicura impecable durante toda la temporada.
Checa una por una todas las opciones que tienes, pensadas para variadas preferencias:
- Rojo profundo con acabado glossy.
- Francesa invertida en rojo vino.
- Nude con punta roja metálica.
- Burdeos con líneas doradas minimalistas.
- Rojo mate con acentos en brillo.
- Francesa clásica con glitter rojo.
- Almendradas rojas con efecto “espejo”.
- Rojo cereza con pequeños cristales en la base.
- Nude + detalles rojos geométricos.
- Rojo vino con acabado velvet (terciopelo).
- Rojo clásico con acento dorado en una uña.
- Rojo oscuro con microbrillo plateado.
- Rojo brillante con estrellas doradas muy finas.
- Uñas cortas rojas con lunares metálicos.
- Rojo degradado hacia nude.
- Rojo rubí con detalles minimalistas en blanco.
- Francesa roja almendrada con glitter fino.
- Rojo intenso con textura “sugar”.
- Rojo metálico combinado con líneas negras.
- Rojo quemado con foil dorado.
- Uñas transparentes con puntas rojas y brillo.
- Rojo minimalista con una uña en tono champagne.
- Rojo carmín con estampado de hojas sutiles.
- Rojo con detalles en relieve (3D) muy delicados.
- Rojo vino con acento cromado en una sola uña.
- Ombré rojo con toque perlado.
- Rojo clásico con glitter solo en la punta.