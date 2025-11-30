inklusion logo Sitio accesible
27 ideas de uñas elegantes para Navidad: para todos los gustos y formas, te encantarán

Desde diseños minimalistas hasta propuestas con brillo y otros detalles, estas ideas de uñas para Navidad son perfectas para lucir sofisticada en las fiestas.

Ana André | DR
La Navidad es la excusa perfecta para apostar por una manicura sofisticada que complemente tus looks festivos. Ya sea que prefieras algo discreto, glamuroso o con un toque moderno, existen diseños que se adaptan a cada estilo y forma de uña. Desde acabados minimalistas hasta detalles brillantes y delicados, estas 27 ideas de uñas elegantes te inspirarán a llevar una manicura impecable durante toda la temporada.

Checa una por una todas las opciones que tienes, pensadas para variadas preferencias:

  1. Rojo profundo con acabado glossy.
  2. Francesa invertida en rojo vino.
  3. Nude con punta roja metálica.
  4. Burdeos con líneas doradas minimalistas.
  5. Rojo mate con acentos en brillo.
  6. Francesa clásica con glitter rojo.
  7. Almendradas rojas con efecto “espejo”.
  8. Rojo cereza con pequeños cristales en la base.
  9. Nude + detalles rojos geométricos.
  10. Rojo vino con acabado velvet (terciopelo).
  11. Rojo clásico con acento dorado en una uña.
  12. Rojo oscuro con microbrillo plateado.
  13. Rojo brillante con estrellas doradas muy finas.
  14. Uñas cortas rojas con lunares metálicos.
  15. Rojo degradado hacia nude.
  16. Rojo rubí con detalles minimalistas en blanco.
  17. Francesa roja almendrada con glitter fino.
  18. Rojo intenso con textura “sugar”.
  19. Rojo metálico combinado con líneas negras.
  20. Rojo quemado con foil dorado.
  21. Uñas transparentes con puntas rojas y brillo.
  22. Rojo minimalista con una uña en tono champagne.
  23. Rojo carmín con estampado de hojas sutiles.
  24. Rojo con detalles en relieve (3D) muy delicados.
  25. Rojo vino con acento cromado en una sola uña.
  26. Ombré rojo con toque perlado.
  27. Rojo clásico con glitter solo en la punta.
