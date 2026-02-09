San Valentín 2026: Las flores que puedes regalar a cada signo del zodiaco

Estamos a unos días para que llegue una de las celebraciones más esperadas y queridas por chicos y grandes por igual. El Día de San Valentín está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual luce interesante conocer cuáles son las flores favoritas de cada uno de los signos del zodiaco. ¿Estás listo?

Las flores se han convertido en uno de los regalos más llamativos para hombres y mujeres por igual, por lo que es preciso tener en cuenta este obsequio para sorprender a tu pareja el próximo sábado 14 de febrero. Ahora bien, ¿qué debes tener en cuenta para tu regalo de Día de San Valentín en función de los signos del zodiaco?

¿Qué flores son las favoritas de cada uno de los signos del zodiaco?

De acuerdo con el portal The Farmers Almanac, cada uno de los signos del zodiaco cuenta con una flor favorita a tener en cuenta para obsequiar este Día de San Valentín. Los Aries, por ejemplo, tienen un gusto especial por los tulipanes, mientras que los Tauro se decantan por las amapolas o, bien, el lirio de los valles.

Los Géminis tienen en su flor favorita a la lavanda, por lo que podrías sorprenderlos con esta en San Valentín. Cáncer y Leo cuentan con gustos similares al tener entre sus favoritas a las rosas blancas y los girasoles, mientras que Virgo y Libra se decantan por algo más clásico como los crisantemos y las hortensias, respectivamente hablado.

Escorpio considera los geranios y gardenias como sus flores favoritas, mientras que Sagitario tiene en los claveles sus regalos preferidos y Capricornio desea mucho más un regalo atemporal. Acuario piensa que las flores más bellas son las orquídeas, mientras que los Piscis creen que no hay un mejor regalo que los lotos.

Día de San Valentín: ¿A todos los signos del zodiaco les gustan las flores?

Cada signo del zodiaco le da un significado mayor o menor a las flores que reciben como regalo, pues cada una de estas puede reflejar la energía o las cualidades de estas personas. Por tal motivo, debes tener en cuenta que obsequiar esas durante el Día de San Valentín puede generar un significado mucho más emotivo en quien lo recibe.