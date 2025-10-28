¡No es por el Día de Muertos! ¿Por qué no hay clases el viernes 31 de octubre, según la SEP?

Las y los alumnos de nivel básico al interior de la República Mexicana disfrutarán de un puente más en este cierre del mes, pues de acuerdo con el calendario de la SEP este viernes 31 de octubre no habrá clases. Ahora bien, ¿cuál es la razón de lo anterior si no existe un día de asueto oficial por el Día de Muertos?

En un principio se pensaba que la no presencia de estudiantes en las aulas de este viernes 31 de octubre se debía a la celebración por el Día de Muertos, la cual se llevará a cabo el 1 y 2 de noviembre; sin embargo, el calendario de la Secretaría de Educación Pública explica la verdadera razón detrás de esto.

SEP: ¿Por qué no hay clases el viernes 31 de octubre?

De acuerdo con lo establecido por el calendario escolar 2025 - 2026 de la SEP, este 31 de octubre las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no asistirán a los salones de clase debido a que, en este día, se programó la ya conocida Junta de Consejo Técnico Escolar del mes.

Te puede interesar: ¿La SEP suspenderá nuevamente las clases presenciales?

#TuSecretarioInforma🗞️ | El maestro @mario_delgado señaló que ya se construyen 20 nuevos planteles de #EducaciónMediaSuperior, se amplían 33 escuelas y se reconvierten 35 secundarias para ofrecer #bachillerato en el turno vespertino, a través de una inversión de 2 mil 500… pic.twitter.com/EpSEVjO4cI — SEP México (@SEP_mx) October 28, 2025

Cabe mencionar que la Junta de Consejo Técnico Escolar se realiza los últimos viernes de cada mes, motivo por el cual este 31 de octubre los jóvenes no tendrán que asistir a la escuela. Con ello, podrán gozar de un fin de semana espectacular no solo por Halloween, sino también por la celebración de Día de Muertos.

¿Este es el último puente que habrá en el año?

La respuesta es no. Los alumnos podrán disfrutar de un megapuente más correspondiente al siguiente mes, pues del 14 al 17 de noviembre no asistirán a las aulas. El viernes 14 debido a que se realiza el desahogo de calificaciones, mientras que el lunes 17 por la celebración de la Revolución Mexicana.

Finalmente, las y los estudiantes afiliados a la SEP podrán gozar de las vacaciones de invierno, las cuales comienzan el 22 de diciembre para retomar actividades hasta el 12 de enero del 2026, lo cual se trata de uno de los momentos más esperados por chicos y grandes por igual.

