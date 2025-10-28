Cuando llega octubre, el olor del pan de muerto se convierte en el aroma de nuestras calles, y por toda la Ciudad de México (CDMX) es toda una misión encontrar el que de verdad “lo tiene todo”: masa suave, ese toque de naranja y azúcar, buen tamaño, etc.

Según una evaluación automatizada de reseñas y valoraciones de Google Maps, hecha por la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT, la alcaldía que se coronó como la favorita para este pan de temporada es Alcaldía Miguel Hidalgo. Aquí te decimos la razón.

¿Por qué la alcaldía Miguel Hidalgo domina la búsqueda del mejor pan de muerto en CDMX?

De acuerdo con los datos recolectados por Google Maps, las panaderías con mayor puntuación por pan de muerto en CDMX se concentran en Miguel Hidalgo. Esto no significa que en otras alcaldías no haya panes excelentes; solo que, según la “IA de reseñas”, esta zona brilla en conjunto.

La alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con varias panaderías artesanales, alta afluencia de clientes que dejan reseñas detalladas y un nivel de competencia que impulsa la elaboración de panes de muerto cada vez más refinados.

Canva El mejor pan de muerto de la CDMX está en la alcaldía Miguel Hidalgo, según datos recopilados por la IA

En palabras de usuarios analizados, los lugares mejor calificados ponen especial atención en ingredientes—como mantequilla de primera calidad, ralladura de naranja fresca o masa madre—y en la presentación del pan. Esta constancia está detrás del “top 1 automático” que mostró la IA.

¿Dónde están las panaderías mejor valoradas en Miguel Hidalgo, CDMX?

En la alcaldía Miguel Hidalgo, destacan panaderías en colonias como Polanco, Lomas de Chapultepec y Anzures.

Por ejemplo, la panadería Consuelo Pan de Madre, ubicada en Euler 152-Local J, Polanco V Sección, ha sido mencionada entre las preferidas gracias a su pan de muerto bien esponjoso y dulzura equilibrada.

Canva En la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX existen panaderías que venden pan de muerto artesanal que es el favorito de los capitalinos

Es una buena base para comenzar tu “tour del pan de muerto en la CDMX” y encontrar ese que para ti tiene “el mejor sabor de temporada”. No olvides llegar temprano: los panes siempre se agotan rápido durante octubre y noviembre en las panaderías más solicitadas cada año.