SEP extiende vacaciones de Navidad; ¿hasta qué día vuelven los alumnos a clases?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) recientemente confirmó que este viernes 31 de octubre no habrá clases debido a la Junta de Consejo Técnico Escolar, una noticia que generó un impacto positivo en los alumnos. Ahora, ha revelado detalles en torno a las próximas vacaciones de Navidad.

Las vacaciones de invierno, también conocidas como vacaciones de Navidad, son el punto más esperado por las y los estudiantes considerando la cantidad de días que se les brindan para que puedan disfrutar de estas festividades con sus seres queridos. ¿Cuándo inician y cuándo terminan, según la SEP?

¿Cuándo inician las vacaciones de Navidad, según el calendario SEP?

Las vacaciones de Navidad comenzarán oficialmente el lunes 22 de diciembre, por lo que el último día en que los alumnos afiliados a la SEP deberán asistir a las aulas es el viernes 19 del mismo mes. En otras palabras, estamos a poco más de un mes para que esta fecha finalmente llegue.

🎓💀 SEP confirma megapuente escolar de Día de Muertos.

📅 No habrá clases el viernes 31 de octubre por Consejo Técnico Escolar.

Con el 1 y 2 de noviembre, se genera un descanso de tres días, regresando el lunes 3.#SEP #Educación #DíaDeMuertos #México pic.twitter.com/nVcnLXOAGn — Punto Medio Noticias (@PuntoMedioNews) October 29, 2025

A diferencia de lo que ha ocurrido con otros ciclos escolares, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria al interior del país vivirán un total de tres semanas de asueto estudiantil, pues estos volverán a las aulas hasta el lunes 12 de enero del 2026, confirmando así un largo periodo de descanso.

¿Cuántos puentes restan en el año, según la SEP?

Además del ya mencionado puente del 31 de octubre por la Junta de Consejo Técnico Escolar, vale decir que la Secretaría de Educación Pública programó una Junta más para el viernes 28 de noviembre, misma que será la última del año considerando que en diciembre no habrá debido a las vacaciones de invierno.

Del mismo modo, debes saber que para noviembre se espera un megapuente de cuatro días que podrá ser disfrutado por los estudiantes afiliados a la SEP. Este será del 14 al 17 de noviembre, incluyendo los días de asueto por la descarga de calificaciones (14) y la celebración por la Revolución Mexicana (17).