Si quieres atraer el amor, hazte un baño de miel y canela

En el mundo esotérico, nos encontramos con rituales de baño que son una herramienta poderosa. Entre los más populares hay un baño de miel y canela si quieres atraer el amor.

Si estas en busca de este objetivo pues haz el baño de endulzamiento, en el cual tienes que combinar las propiedades de la miel natural, símbolo de atracción y dulzura, con la canela, un potente limpiador energético que además protege contra malas vibras y estimula la buena suerte.

¿Cómo hacer el baño de endulzamiento?

Materiales necesarios

7 ramas de canela o 7 cucharadas de canela en polvo

7 cucharadas de miel natural

2 litros de agua (aprox. medio galón)

Procedimiento del ritual

Lo primero que tienes que hacer es hervir el agua, una vez que esté en ebullición vas añadir la canela. Deja hervir durante 2 a 3 minutos.

Después tienes que retirar del fuego y agregar la miel. Deja reposar unos minutos.

Una vez en la ducha debes enjuagarte solo con agua, sin usar jabón ni shampoo.

Coloca la mezcla desde los hombros hacia abajo, deja caer lentamente el preparado de miel y canela mientras visualizas a la persona que deseas atraer o imaginas cómo llega el amor a tu vida.

pexels Este baño es muy efectivo.

Por último tienes que permitir que tu cuerpo se seque al aire libre sin usar toalla. Para reforzar este ritual se recomienda usar ropa interior roja, color asociado con la pasión y el magnetismo.

¿Qué es un endulzamiento en el amor?

Este es un ritual de magia blanca que tiene como objetivo potenciar los sentimientos positivos en una relación o atraer a una persona especial sin manipular ni forzar sus emociones.

Tienes que diferenciar que no es igual a un amarre debido a que trabaja desde la vibración del amor auténtico y el magnetismo personal. Además no altera la voluntad ajena, sino que resalta tus virtudes y aumenta tu confianza para abrir los caminos hacia el amor correspondido.