Así de fácil puedes preparar una crema de flor de cempasúchil para el Día de Muertos

Históricamente, la flor de cempasúchil se cultivaba con fines ornamentales, ceremoniales y hasta medicinales, el objetivo final era el de utilizarse en las fiestas de Día de Muertos. Ahora sabemos que se puede emplear incluso en la gastronomía.

Antes esto que te vamos a contar sobre la receta fácil y práctica con la que puedes preparar la crema de cempasúchil con la que sorprenderás hasta a los más incrédulos.

¿Cuáles son las propiedades de la flor de cempasúchil?

La flor de cempasúchiles originaria de México y cuyo nombre proviene del náhuatl “cempohualxochitl”: del cempohuali que significa veinte y xochitl que quiere decir flores, lo que se traduce como “veinte flores” o “varias flores”.

Esta flor se debe sembrar entre junio y julio por lo que su cosecha se da el último mes de octubre. Su fisionomía está compuesta por pequeños pétalos rizados unidos al sépalo y al cáliz, donde después se forman las semillas para darle sabor a esta deliciosa crema de flor de cempasúchil.

La misma cuenta con cualidades curativas que los antepasados aprovechaban para poder calmar malestares estomacales, como vómito, indigestión y diarrea. En la actualidad se utiliza también hasta para dar color a textiles, elaborar insecticidas y también como medicamento.

Para preparar la crema de cempasúchil necesitas;

2 tazas de flores de cempasúchil

1 taza de caldo de pollo

1 diente de ajo

Un cuarto de cebolla blanca

1 taza de leche evaporada

100 gramos de granos de elote

Media taza de calabacitas en cubos

Sal al gusto

Un cuarto de taza de queso panela en cubitos

Los pasos a seguir son:

Licua los pétalos de cempasúchil junto con cebolla, ajo, caldo de pollo y sal Vacía la mezcla en una cazuela de barro Agrega los granos de elote, la leche evaporada y las calabacitas Deja hervir todo a fuego bajo por 10 minutos Sirve la crema en un tazón hondo Decora con queso panela y unos pétalos de cempasúchil

Así de fácil es esta receta por lo que puedes prepararla cuando quieras y disfrutar de su delicioso sabor.

