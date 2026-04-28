Sigmund Freud, reconocido psicólogo: “Las emociones inexpresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas”

Sigmund Freud, médico y psicólogo austriaco, dejó teorías e influencias en la psicología que en la actualidad siguen en análisis. Una de sus frases más conocidas , atribuida a él, es: “Las emociones inexpresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas”. Esta reflexión habla de algo muy concreto: lo que no se expresa se queda guardado y se manifiesta de forma dañina.

De acuerdo con Psicología y Mente, se trata de una frase con clara referencia a la represión de las emociones, que, al no expresarse, pueden manifestarse en explosiones inesperadas, ansiedad o estrés constante, problemas físicos o conductas impulsivas o dañinas.

¿Quién fue Sigmund Freud?

Sigmund Freud es considerado el padre del psicoanálisis, según National Geographic. Sus principales trabajos intentaron explicar el desarrollo de la infancia, la personalidad, la sexualidad y la memoria, especialmente el significado de los sueños.

Las emociones que no se expresan se acumulan, según la teoría del psicólogo Sigmun Freud.|(CANVA)

Aunque la psicología moderna no considera sus aportes como definitivos, fue un investigador clave de su época.

Sigmund Freud y su frase sobre las emociones

La frase de Sigmund Freud sobre las emociones no es la única, pero sí una de las más conocidas. La idea central es que callar lo que sientes no lo resuelve, solo lo pospone y, peor aún, lo intensifica.

Por ejemplo, si alguien te lastima y nunca lo hablas ni lo procesas, quizá no pase nada al inicio o incluso lo olvides momentáneamente. Sin embargo, más adelante podrías reaccionar con un enojo desproporcionado en otra situación.

En ese sentido, la frase sigue siendo compartida como una reflexión sobre cómo reconocer, procesar y expresar las emociones de forma sana ayuda a resolver conflictos internos.

Según la psicología, una forma efectiva de procesar emociones fuertes es practicar la escucha activa hacia uno mismo para identificar y entender lo que sientes. El ejercicio y las actividades artísticas también ayudan a canalizarlas. No obstante, si existen dificultades, lo más recomendable es acudir con un profesional de la salud mental para recibir una orientación adecuada.