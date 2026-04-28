7 estilos de cabello natural que dominan mayo
Estos son los 7 diferentes estilos de cabello para lucir natural y en tendencia durante mayo de 2026, looks que priorizan la comodidad sobre la producción
Mayo llega con una energía de renovación que ha marcado el momento perfecto para un nuevo corte de cabello, aunque durante este mes las tendencias se inclinan hacia texturas naturales, con el objetivo de evitar el uso de herramientas de calor.
Los estilos que marcan la temporada son aquellos que tienen el equilibrio perfecto entre proteeción capilar, estética sofisticada, volumen y versatilidad de las fibras naturales. Aquí te presentamos algunas ideas que te podrían gustar.
Los 7 estilos de cabello natural que dominan mayo
- Air bob
Es una versión evolucionada del clásico bob, pero mucho más ligera, con los bordes suavizados y capas casi invisibles que aprotan aire y volumen. Es ideal para dar cuerpo al cabello fino sin que se vea pesado.
- Butterfly cut
El corte mariposa se caracteriza por capas muy escalonadas en el frontal y un degradado que enmarca el rostro, simulando las alas de una mariposa. Es ideal porque permite mantener el largo, aporta volumen y da movimiento natural.
- Bixie
Un híbrido audas que fusiona la estructura de un bob con la textura desfilada de un pixie. Ofrece la frescura de un corte corto, con la versatilidad de uno medio.
- Clavicut
Este también es conocido como un long bob fluido y cae justo a la altura de la clavícula, con las puntas ligeramente desfiladas para evitar las líneas rectas. Es ideal porque es muy favorecedor y versátil, estiliza el cuello y se adapta a cualquier textura.
- Shaggy moderno
Son capas suaves y desordenadas con mucha textura, usualmente acompañado con fleco. Es ideal para el cabello ondulado.
- Corte medusa
Son capas muy marcadas y cortas en la parte superior que contrastan con mechones mucho más largos hacia las puntas. Es ideal para quienes buscan destacar su personalidad.
- French bob
Es un bob muy corto a la altura de la mandíbula, puede usarse con flequillo y dejarse con la textura natural del cabello para un aire más desenfadado. Se trata de un corte atemporal, ideal para la época de calor.