Mayo llega con una energía de renovación que ha marcado el momento perfecto para un nuevo corte de cabello, aunque durante este mes las tendencias se inclinan hacia texturas naturales, con el objetivo de evitar el uso de herramientas de calor.

Los estilos que marcan la temporada son aquellos que tienen el equilibrio perfecto entre proteeción capilar, estética sofisticada, volumen y versatilidad de las fibras naturales. Aquí te presentamos algunas ideas que te podrían gustar.

Los 7 estilos de cabello natural que dominan mayo

Air bob

Es una versión evolucionada del clásico bob, pero mucho más ligera, con los bordes suavizados y capas casi invisibles que aprotan aire y volumen. Es ideal para dar cuerpo al cabello fino sin que se vea pesado.

Air bob haircut para mayo de 2026|Pinterest

Butterfly cut

El corte mariposa se caracteriza por capas muy escalonadas en el frontal y un degradado que enmarca el rostro, simulando las alas de una mariposa. Es ideal porque permite mantener el largo, aporta volumen y da movimiento natural.

Corte de cabello mariposa para mantener el largo en primavera|Pinterest

Bixie

Un híbrido audas que fusiona la estructura de un bob con la textura desfilada de un pixie. Ofrece la frescura de un corte corto, con la versatilidad de uno medio.

Corte de cabello bixie para un look natural|Pinterest

Clavicut

Este también es conocido como un long bob fluido y cae justo a la altura de la clavícula, con las puntas ligeramente desfiladas para evitar las líneas rectas. Es ideal porque es muy favorecedor y versátil, estiliza el cuello y se adapta a cualquier textura.

Corte clavicut con fleco para la primavera 2026|Pinterest

Shaggy moderno

Son capas suaves y desordenadas con mucha textura, usualmente acompañado con fleco. Es ideal para el cabello ondulado.

Corte shaggy moderno para la temporada de primavera|Pinterest

Corte medusa

Son capas muy marcadas y cortas en la parte superior que contrastan con mechones mucho más largos hacia las puntas. Es ideal para quienes buscan destacar su personalidad.

El corte medusa es más único y contemporáneo|Pinterest

French bob

Es un bob muy corto a la altura de la mandíbula, puede usarse con flequillo y dejarse con la textura natural del cabello para un aire más desenfadado. Se trata de un corte atemporal, ideal para la época de calor.

