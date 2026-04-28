Ricardo Pérez celebra dos años de amor con Susana Zabaleta

El comediante Ricardo Pérez se ha encargado de demostrar en redes sociales la relación que mantiene con la cantante y actriz Susana Zabaleta, quienes no han parado de compartir los momentos que viven juntos, ya sea en sus múltiples trabajos o en los viajes que han realizado.

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Ahora la feliz pareja celebra dos años de amor; para presumir su romance, subieron unas fotos donde celebran los momentos que han vivido juntos. Te damos todos los detalles.

¿Cuántos años de diferencia tienen Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

Aunque la diferencia de edades entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez es de 30 años, eso no les ha impedido demostrar su amor mutuo en redes sociales. El reconocido comediante celebra dos años de amor con su pareja con una tierna publicación en redes sociales.

Ricardo en su cuenta de Instagram subió un carrusel de fotos donde los vemos muy enamorados, desde cenas románticas hasta viajes a playas paradisíacas. Acompañado de un mensaje en el que resalta lo afortunado que es de estar con ella, quien ha hecho su vida más bonita, y pidiendo perdón por llegar tarde a su vida.

Ante el romántico mensaje, seguidores y conocidos creadores de contenido reaccionaron a la publicación. Uno de los comentarios que más resaltó decía “Perdón por llegar tan tarde, es que estaba naciendo”, el cual recibió un “like” por parte del comediante, tomándolo con mucho humor.

¿Cuándo empezaron a andar Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

Su relación formalmente empezó el 27 de abril del 2024; posteriormente los veríamos juntos en diversos conciertos, hasta que ambos en mayo del mismo año anunciaron su noviazgo. No olvidemos que se conocieron durante las grabaciones de un importante programa en el que compartieron pantalla con Slobotzky, Eduardo Videgaray y otras celebridades, en el que ambos tuvieron una química inmediata.

Cuando se dio a conocer el noviazgo entre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta, recibieron fuertes críticas al respecto, debido a la gran diferencia de edades, pero eso no los detuvo a seguir con su relación e ignorar todos esos comentarios. Por esa razón están celebrando dos años de amor, mostrando el romance que viven.