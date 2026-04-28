Exatlón México: Quién gana el último Duelo de los Enigmas de la novena temporada

La novena temporada de Exatlón México está en su etapa final y en esta ocasión te diremos si Rojos o Azules ganarán el último Duelo de Eliminación, para saber quién se hace con esta competencia, no olvides sintonizar en vivo la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país; o bien, puedes dar clic aquí y ver todo el contenido exclusivo del reality deportivo como: fotos, videos y programas completos.

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Los Azules inician con el pie derecho la semana 31

Los Azules iniciaron la semana 31 de la novena temporada de la mejor manera, en la primera competencia se hicieron con el Juego por la Ventaja y posteriormente pudieron recuperar la Villa 360, con esto, llegan fuertes al último Duelo de los Enigmas de la novena temporada de Exatlón México.

Sin embargo, estas dos competencias fueron ganadas entre lágrimas ya que los Azules tuvieron que despedir a Valery Carranza, quien fue la eliminada de la semana 30 el pasado domingo 26 de abril a manos de Katia Gallegos. La basquetbolista aseguró que, haber ido al Duelo de Eliminación contra esta leyenda celeste la hizo mejor persona y ante cámaras le agradeció todo lo que vivieron juntas y también por haberla aguantado.

Los Azules ya sólo quedan con 4 participantes, Evelyn Guijarro, Katia Gallegos, Adrián Leo y Alexis Vargas, los Rojos por su parte, aún cuentan con: Mati Álvarez, Jazmín Hernández, Paulette Gallardo, Benyamin Saracho, Humberto Noriega y Mario Mono Osuna; aunque los escarlatas tienen una ventaja númerica, para Sniper es un factor a favor ser solamente los cuatro, ya que pasarán más seguido y eso hace que se especialicen en el tiro final.

Los Rojos quieren hacer un plan para eliminar a más Azules

Por otro lado, con la salida de Valery, quienes vieron esto como una oportunidad para poder sacar a otros Azules, fueron los Rojos. De acuerdo con Mati Álvarez, la idea es cansar a Katia Gallegos y a Evelyn Guijarro, quien saldrán a correr por lo menos 3 veces o hasta en 6 ocasiones ya que deben medirse ante Terminator, Paulette y Jazmín.