Cazzu es captada con misterioso galán

La reconocida cantante Cazzu se ha mantenido enfocada en su carrera musical, haciendo sus presentaciones en diversos países, desmintiendo todos los chismes que han salido sobre su expareja. No obstante, ahora los reflectores se han dirigido a ella.

Recientemente, en una presentación en Las Vegas, fue captada acompañada de un misterioso galán, generando que todos quieran saber de quién se trata y por qué la acompaña. Te daremos todo el chisme sobre el tema.

¿Quién es la pareja actual de Cazzu?

Antes de su presentación en el Dolby Live Park MGM por su ‘Latinaje Tour’, Cazzu fue captada junto a su hija Inti, pero lo sorprendente de la situación es que se les vio acompañadas de un misterioso galán.

La noticia fue dada a conocer por un programa de espectáculos, donde los vemos caminando por las calles de la emblemática ciudad. El periodista Alex Rodríguez en sus reportes ha detallado que ya se le ha captado acompañada de esa persona desde febrero, donde se les puede apreciar caminando tomados de la mano.

Se menciona que se trataría de uno de sus bailarines, quien fue identificado como Ignacio Colombara. Aun así, la información todavía no ha sido corroborada, ya que las imágenes del video están muy borrosas, por lo que no es tan fácil identificar su rostro.

¿Qué edad tiene Ignacio Colombara?

Aunque la noticia sobre una relación entre Cazzu e Ignacio Colombara sigue siendo un rumor, la gente desea tener más información sobre él. De lo poco que se sabe es que es un bailarín y coreógrafo profesional de 26 años; además, tiene una carrera en el mundo del doblaje desde su niñez.

Por el momento, la trapera argentina no ha confirmado su relación con el misterioso galán; se espera que en los próximos días desde sus cuentas oficiales se dé a conocer. Lo más reciente que ha subido a sus redes sociales son las presentaciones que ha realizado en Estados Unidos por su tour.