Alexa Hoffman rechaza otorgarle el perdón a Héctor Parra

El caso de Alexa Hoffman ha dado mucho de qué hablar, en especial cuando acusó a su padre, Héctor Parra, de abuso sexual, generando mucho ruido en la farándula, debido a la forma en que la situación familiar se ha desarrollado al respecto.

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Recientemente, la joven detalló que rechaza otorgarle el perdón a su padre, una decisión que ha sorprendido a todos. Para que tengas más detalles al respecto, te explicaremos qué fue lo que comentó.

¿Qué pasó con Alexa Hoffman?

No olvidemos que el caso de Alexa Hoffman contra Héctor Parra ha dado mucho de qué hablar, no solo por las acusaciones que se le hacen en su contra, sino también por los comentarios que ha hecho su hermana Daniela Parra, quien se ha destacado por defender a su padre, resaltando su inocencia.

Mientras que Alexa ha resaltado lo triste que es para ella que su hermana no crea su versión de los hechos. Ante un reconocido medio de comunicación, fue cuestionada si estaría dispuesta a otorgarle el perdón; detallan que no solo se trata de un perdón, se trata de seguir con su vida aun sabiendo que todo lo que vivió es parte de su historia. Ellos ya se encuentran separados, puesto que lo que ha hecho es muy grave.

En el importante medio, Ginny Hoffman detalla que lo que vivió Alexa fue muy grave, ya que actualmente hay cosas de las que todavía no puede hablar, debido al gran daño que le generó en su vida.

¿Cuántos años le dieron a Héctor Parra?

Tras las denuncias que recibe, actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 12 años y 6 meses; aunque Alexa Hoffman decidiera otorgarle el perdón a su padre, Héctor Parra, eso no le daría la libertad, solamente le daría la posibilidad de disminuir su sentencia.

Aun así, su hermana, Daniela Parra, desde sus redes sociales y frente a medios de comunicación resalta la inocencia de su padre ante las acusaciones, además de contar con un equipo legal que lleva el caso.