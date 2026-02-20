Este es el significado del color verde en tu cocina, según el Feng Shui; así puedes aprovecharlo

El Feng Shui se ha convertido en una de las disciplinas más importantes dentro de la comunidad generacional actual gracias a la relación que dicha filosofía tiene con las energías y las buenas vibras. Bajo esta panorámica, expertos en la materia han dado a conocer el significado de tener el color verde dentro de la cocina.

Como sabes, la cocina es uno de los espacios fundamentales para los amantes del Feng Shui, pues estos explican que es aquí en donde se provee de alimento a todos los integrantes del hogar. El color verde ha logrado establecerse como uno de los favoritos para adornar este espacio de la casa, pero, ¿cuál es su relación con esta disciplina?

¿Cuál es el significado del color verde en la cocina, según el Feng Shui?

Dentro de la filosofía del Feng Shui, el color verde cuenta con un sentido mucho más práctico y simbólico de lo que se cree, por lo que este influye directamente en cómo se percibe el espacio en donde se desarrolla, en este caso, la cocina, misma que es un punto de reunión familiar e intercambio energético para tal filosofía.

De acuerdo con El Imparcial, el color verde dentro de la cocina tiene un significado de orden y diseño, mismos que favorecen el equilibrio existente en el hogar. Cabe mencionar que el verde se asocia directamente con la renovación, el crecimiento y la estabilidad, puntos que guardan un vínculo con el elemento madera que se asemeja a esta tonalidad.

Dicho de otra forma, una cocina pintada o, bien, decorada con este tono se percibe como un espacio más sensible, vital y tranqulizador, lo cual se interpreta como una forma de nutrir la energía para que esta se desarrolle a lo largo del hogar, un hecho totalmente contrario a cuando este espacio está pintado con colores saturados o muy intensos.

¿Qué representa el color verde en el hogar?

Expertos en el Feng Shui, así como analistas de la psicología del color, establecen que muchas personas suelen asociar el color verde con la naturaleza, por lo que tener esta al interior del hogar puede generar una sensación de frescura, luminosidad y belleza natural, lo cual permite disminuir los niveles de estrés en el cuerpo.