Estas son las supersticiones que confirman que el martes 13 es un día de mala suerte

Llegó el primer martes 13 del 2026 y las supersticiones toman el protagonismo. Es que este día es considerado como día de mala suerte desde hace mucho tiempo atrás por lo que algunas personas posponen o cancelan decisiones y encuentros.

La mala suerte atribuida al martes 13 tiene diferentes normas que, con el paso de los años, se han ido enriqueciendo o multiplicando y han logrado reforzar esta idea. “En martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes”, será la frase más repetida en esta jornada y que hasta a los más escépticos les siembra un poco de curiosidad.

¿Qué supersticiones se asocian al martes 13?

En torno al martes 13 existen diferentes bases de datos que hacen referencia al por qué se lo considera un día de mala suerte. Es por eso que a través de la Inteligencia Artificial (IA) se analizó esas fuentes con el fin de sacar una conclusión que permita entenderlo.

#martes #martes13 #aprendeentiktok #sabiasque ♬ sonido original - Desde la Fe @desdelafe Martes 13: ¿Cuál es el origen de la frase "ni te cases ni te embarques"? ¿Te has preguntado por qué el martes 13 es considerado de mala suerte? La respuesta está en un antiguo refrán: 'En martes ni te cases ni te embarques'. Esta superstición se originó en la Roma antigua, donde Marte, el Dios de la Guerra, era venerado. Los romanos creían que este día era propenso a conflictos y fracasos en asuntos cotidianos. ¿Y tú? ¿Evitas hacer algo importante en martes 13? ¡Cuéntanos en los comentarios y comparte este video con tus amigos! #viral

La aplicación Gemini afirmó que “la ‘mala suerte’ viene de la unión de dos elementos que, por separado, ya tenían carga negativa”:



El Martes (El día de la guerra): La palabra proviene de Marte, el dios romano de la guerra. Se asocia con la sangre, la violencia y los conflictos. Históricamente, se dice que la caída de Constantinopla ocurrió un martes, lo que reforzó la idea de que es un día "aciago".

El número 13: En la Última Cena había 13 comensales (Jesús y los 12 apóstoles); Judas, el traidor, es considerado el número 13. Además, el capítulo 13 del Apocalipsis habla sobre la Bestia. En las leyendas nórdicas, Loki (el dios del caos) fue el invitado número 13 en un banquete de dioses donde murió el favorito, Balder.

¿Qué otras supersticiones toman protagonismo en martes 13?

La IA creada por Google remarca que “el martes 13 es una fecha que en las culturas hispanas y griegas está cargada de simbolismo y precaución. A diferencia del mundo anglosajón, donde el temor se centra en el viernes 13, para nosotros el martes tiene una reputación particular debido a una mezcla de mitología, religión e historia”.

En este punto, Gemini precisó que a la superstición de no casarse o viajar, la gente suele evitar:

