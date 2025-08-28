Survivor México: ¿Quién es el eliminado de hoy jueves 28 de agosto?

Estamos viviendo la recta final de Survivor México, donde todos los supervivientes han tenido que enfrentar pruebas que los han llevado a conocer nuevos límites en sus capacidades, pero ahora están concentrados en poder llegar a la lucha por el Collar Sagrado y el premio de dos millones de pesos.

La competencia ha dado un giro que los participantes no esperaban, pues está última semana hemos tenido un eliminado casi todos los días, por lo que ellos saben que tienen que mostrar su mejor versión y hacer la alianza que más les pueda funcionar para poder estar entre los tres finalistas.

¿Quién será eliminado hoy jueves 28 de agosto de Survivor México?

El día de ayer, la competencia estuvo muy cerrada, Esmeralda fue la ganadora del Collar de Inmunidad Individual, por lo que aseguró su permanencia un día más. Tras una larga batalla, al final Agustín tuvo que apagar su llama y decir adiós a Survivor México.

La noche de este jueves, los supervivientes van a ser sorprendidos de nuevo con una fuerte prueba, donde al final uno de ellos va a tener que decir adiós al sueño de ganar Survivor México, recordemos que todavía quedan en la competencia Esmeralda Zamora, Kenta Sakurai, Sargento Rap, Sergio Torres y Tadeo Fernández.

¿A qué hora y dónde ver Survivor México?

La cita para seguir todas las emociones de la semana final de Survivor México es en punto de las 19:30 horas. La transmisión la podrás seguir por la señal de Azteca UNO, en la app de TV Azteca en vivo y en el sitio web de TV Azteca. No puedes perder detalles de la competencia y apoyar a tu superviviente favorito.

