La tendencia en vestimenta que se impondrá durante el invierno, según la IA

La moda ofrece cada año tendencias que no solo permiten lucir elegantes sino que también aportan a la funcionalidad de las prendas que elegimos vestir. Ahora, no hará falta esperar al inicio del 2026 sino que en breve, con el comienzo del invierno, ya podremos lucirnos con un estilo que se impone.

La Inteligencia Artificial (IA) ha sido la tecnología encargada de revelar cuál es la tendencia que se impondrá en la próxima temporada de invierno por lo que ya muchas personas están pensando en cómo crearán sus outfits.

¿Qué tendencia se impondrá este invierno?

A través de la aplicación Gemini se pudo conocer que la moda en invierno tendrá como protagonista al estilo folk. Esta IA indica que este estilo “no es solo una moda pasajera; para 2026 se perfila como una respuesta cultural a un mundo cada vez más digitalizado y sintético”.

La tendencia del estilo folk “bebe de las raíces, la artesanía y la conexión con la tierra”, explica la IA y añade que “será protagonista por razones que van más allá de la estética”.

¿Qué impulsa al estilo folk?

De acuerdo con Gemini, “tras años dominados por el minimalismo extremo y los colores neutros, los expertos prevén un giro hacia la autoexpresión”. Es en este sentido que “el estilo folk permite contar una historia personal a través de piezas que parecen heredadas o encontradas en un mercado vintage”.

La Inteligencia Artificial precisa que “en este invierno y en 2026 buscaremos prendas con ‘carácter’: bordados, texturas y patrones que se sientan únicos y no producidos en masa”. Además, Gemini indica que esta tendencia “celebra lo imperfecto. El uso de técnicas como el crochet, el punto de cruz, los flecos y el patchwork son una forma de validar lo humano y lo físico” y que “uno de los colores clave para 2026 es el marrón cacao, un tono que evoca nostalgia, artesanía y materiales naturales como la madera o el barro”.