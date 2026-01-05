Así puedes reciclar los muñecos de la Rosca de Reyes

Llegó la fecha tan esperada, principalmente por los niños, de este mes de enero. El Día de Reyes Magos se presenta como una nueva ocasión para la reunión familiar, tras las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, por lo que los obsequios vuelven a tomar el protagonismo.

Sin embargo, la parte gastronómica también compone esta tradición y en ella los clásicos muñequitos del Niño Dios tienen su capítulo aparte. Es en este marco que piden evitar tirar estos muñecos a la basura y, como mejor opción, preferir donarlos para su posterior reciclado.

¿De qué trata los muñecos de la Rosca de Reyes?

Tras consultarle a Gemini, Inteligencia Artificial de Google, se puede saber que “la tradición de esconder ‘muñecos’ en la Rosca de Reyes es una de las costumbres más ricas y divertidas de la cultura hispana, especialmente en México”.

“Aunque para muchos hoy es un ‘castigo’ que obliga a pagar los tamales, su origen tiene un significado espiritual y social profundo”, remarca la IA. Al respecto, indica que el muñequito representa al Niño Jesús y, hallarlo en la Rosca de Reyes “no es mala suerte; al contrario, tradicionalmente se considera una bendición. Quien lo encuentra se convierte automáticamente en el padrino o madrina del Niño Jesús”.

No tires los muñecos de la Rosca de Reyes

Es muy común que, tras el Día de Reyes, los muñecos que fueron hallados en las roscas sean guardados en algún rincón del hogar o terminen tirados en la basura. Es por eso que se han difundido diferentes campañas que invitan a no deshacerse de esta manera de los muñequitos sino que invitan a donarlos para un mejor fin.

Estos muñecos son fabricados con plástico N°5, conocido como polipropileno, un material que puede ser reciclado. Es por este motivo que se aconseja evitar tirarlos y como mejor opción se pide que se los done a instituciones que se encargan de reciclarlos y que persiguen fines relacionados con el cuidado del medio ambiente.

En México, los muñecos de la Rosca de Reyes pueden ser entregados en los siguientes lugares:

