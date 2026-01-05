Así puedes reciclar los muñecos de la Rosca de Reyes
La Rosca de Reyes y sus muñecos se hacen presentes. Piden no tirar los muñequitos y cuidar el medio ambiente.
Llegó la fecha tan esperada, principalmente por los niños, de este mes de enero. El Día de Reyes Magos se presenta como una nueva ocasión para la reunión familiar, tras las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, por lo que los obsequios vuelven a tomar el protagonismo.
Sin embargo, la parte gastronómica también compone esta tradición y en ella los clásicos muñequitos del Niño Dios tienen su capítulo aparte. Es en este marco que piden evitar tirar estos muñecos a la basura y, como mejor opción, preferir donarlos para su posterior reciclado.
¿De qué trata los muñecos de la Rosca de Reyes?
Tras consultarle a Gemini, Inteligencia Artificial de Google, se puede saber que “la tradición de esconder ‘muñecos’ en la Rosca de Reyes es una de las costumbres más ricas y divertidas de la cultura hispana, especialmente en México”.
“Aunque para muchos hoy es un ‘castigo’ que obliga a pagar los tamales, su origen tiene un significado espiritual y social profundo”, remarca la IA. Al respecto, indica que el muñequito representa al Niño Jesús y, hallarlo en la Rosca de Reyes “no es mala suerte; al contrario, tradicionalmente se considera una bendición. Quien lo encuentra se convierte automáticamente en el padrino o madrina del Niño Jesús”.
No tires los muñecos de la Rosca de Reyes
Es muy común que, tras el Día de Reyes, los muñecos que fueron hallados en las roscas sean guardados en algún rincón del hogar o terminen tirados en la basura. Es por eso que se han difundido diferentes campañas que invitan a no deshacerse de esta manera de los muñequitos sino que invitan a donarlos para un mejor fin.
Estos muñecos son fabricados con plástico N°5, conocido como polipropileno, un material que puede ser reciclado. Es por este motivo que se aconseja evitar tirarlos y como mejor opción se pide que se los done a instituciones que se encargan de reciclarlos y que persiguen fines relacionados con el cuidado del medio ambiente.
En México, los muñecos de la Rosca de Reyes pueden ser entregados en los siguientes lugares:
- Banco de Tapitas A.C: se trata de una organización que recolecta tapitas para reunir fondos que permiten costear tratamientos médicos de niños que padecen cáncer. Se encuentra en Playa Pichilingue 31, Militar Marte, de Iztacalco, en la Ciudad de México (CDMX).
- Ecolana: se trata de un portal web que promueve el reciclaje. Cuanta con centros de acopio cuya ubicación puede consultarse en el portal web www.ecolana.com.mx.
- Fundación Alianza Anticáncer Infantil: esta organización colecta plástico para reciclar y así finanza tratamientos de niños con cáncer. Sus centros de acopio pueden conocerse en la web www.acancer.org/centros-de-acopio/business-place/mexico/.