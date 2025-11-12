Estos trabajadores recibirán el aguinaldo antes del Buen Fin 2025

Hasta el 20 de diciembre se lleva a cabo el pago de los aguinaldos que es una prestación a la que tienen derecho todos los años los trabajadores. Este es un pago adicional al salario con el propósito de dar una ayuda económica extra al cierre del año.

Este es un alivio para los gastos que provienen de las fiestas decembrinas o también para otros fines. En este caso algunos lo recibirán antes de que comience el Buen Fin 2025.

Durante este evento habrá ofertas muy variadas por lo que es un momento ideal para quienes cobran antes su aguinaldo. Es por esto que te vamos a contar quienes lo podrán disfrutar.

¿Quiénes reciben el aguinaldo previo a las ofertas?

Quienes recibirán el aguinaldo antes del Buen Fin 2025, son todos trabajadores y beneficiarios del Gobierno federal, sin importar su tipo de contrato o nivel. Entre ellos se incluye al personal operativo, de confianza, de enlace o de mando, así como a los miembros del Servicio Exterior Mexicano (embajadas y consulados), tanto dentro como fuera del país.

Así también se incluye al personal militar en activo (Ejército, Marina o Fuerza Aérea) y las personas contratadas por honorarios, siempre que sus remuneraciones provengan del presupuesto federal.

Por último se incluye a los pensionados y jubilados del servicio militar, civil o de gracia, así como sus deudos que reciban pensiones del ISSSTE, y los veteranos de la Revolución Mexicana con pensión, obtendrán su aguinaldo en los próximos días.

¿Cuándo inicia el Buen Fin 2025?

En el caso del Buen Fin 2025, tendrá lugar desde el 13 al 17 de noviembre, de acuerdo a lo que ha establecido la Secretaría de Economía y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).

Aquí los comercios de todo el país, se incluyen los físicos y en línea, ofrecerán descuentos, promociones especiales, meses sin intereses y bonificaciones en compras de distintos rubros, desde tecnología y electrodomésticos hasta moda, viajes y servicios.

