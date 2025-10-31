¿Cuándo comienza El Buen Fin 2025 y cuántos días durará?

La mejor temporada para la compra de distintos objetos para tu hogar o de uso propio finalmente ha llegado. El Buen Fin 2025 está próximo a llegar, motivo por el cual en los siguientes párrafos conocerás cuándo comienza y cuántos días durará en relación a ediciones pasadas.

El Buen Fin, conocido como “El fin de semana más barato de México”, se perfila para ser un evento sin precedentes en donde miles de personas aprovechen las ofertas y los descuentos que habrá tanto en tiendas departamentales como en negocios en línea. ¿Cuándo inicia esta temporada?

¿Cuándo inicia El Buen Fin 2025?

Prepárate, pues ahora El Buen Fin comenzará antes de lo esperado. El calendario establece que este evento comenzará el próximo jueves 13 de noviembre y contará con una duración de cinco días, pues terminará el lunes 17 del mismo mes en beneficio de sus millones de usuarios y clientes.

🎉🛍 ¡El Buen Fin cumple XV años! 🛍🎉

Este 2025 celebramos la 15ª edición del evento de descuentos más esperado 🙌✨

Del 13 al 17 de nov. disfruta ofertas, promociones y sorpresas 🎂🎁

15 años ayudándote a comprar más y gastar menos 💳🔥#ElBuenFin pic.twitter.com/V8iU94HZZP — El Buen Fin (@ElBuenFin) October 17, 2025

Estos cinco días guardan relación con la celebración del XV aniversario de El Buen Fin, por lo que durante este año la temporada durará un día más. Además, la Secretaría de Economía detalla que se realizaron una serie de modificaciones que tienen como objetivo beneficiar a cada uno de los consumidores.

¿Qué consejos tener en cuenta para comprar en El Buen Fin 2025?

El propósito de El Buen Fin es impulsar el consumo nacional a través de ofertas y descuentos, por lo que es preciso que consideres adquirir productos a través de tiendas departamentales y en línea, misma que, ocasionalmente, suelen tener ofertas más llamativas en cuestiones, por ejemplo, de tecnología.

Si tienes tiempo disponible, no descartes comparar precios en distintas tiendas para saber en cuál conviene adquirir tus productos; además, se recomienda verificar el inventario y el tiempo de entrega de cada compra. Por último, es preciso revisar las formas de pago y si estas benefician a tu economía actual.