Viral: una bala perdida impactó en el auto de una mujer y se salvó de milagro

Un nuevo hecho sorprendente toma el protagonismo en las redes sociales gracias a un video compartido por una usuaria de Instagram. La mujer recibió el impacto de una bala perdida en su coche en el marco de las celebraciones de Año Nuevo y su relato vivencia a los internautas.

“Va a querer ver a su abuela”, Olivia Collins alza la voz por Maribel Guardia e Imelda Tuñón

Las plataformas digitales siguen siendo uno de los medios de entretenimiento más utilizados. Los videos y fotografías que en ellas se muestran logran despertar diversas emociones y son los propios internautas los que se encargan de convertirlos en virales.

¿Una bala perdida en Año Nuevo?

El video viral de esta semana fue compartido por la usuaria Monserrat en su cuenta de Instagram @monserratrt. En este puede verse cómo, junto a un amigo, revisa el su coche tras revelar que una bala perdida impactó en él e ingresó al habitáculo.

“Güey, Güey qué mala mía estar aquí güey”, se escucha a la joven expresarle a su amigo ante la sorpresa que se llevó por el disparo que rompió uno de los cristales de su automóvil. La búsqueda de la bala continúa dejando en claro que podría haber tenido otro desenlace la historia si el impacto hubiese sido en ella u otra persona.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Monserrat muestra parte de la trayectoria que la bala perdida tuvo desde el momento en que impactó en su rodado. Así es como llegó hasta la parte trasera del auto mientras afirmaba que estaba “tratando de encontrar la bala y me temo que está en mi tapete porque no la encontré”.

Finalmente, la joven muestra la bala en su morada final: “Unboxing de mi tapete de yoga ¡Tarán! sí salen resistentes los tapetes”. “Le dispararon a mi tapete de yoga”, remarca la protagonista del video que no deja de sumar visualizaciones y comentarios como “Y x qué te balacearon?”, “Se ríe y carcajadas cuando podía estar llorando”, “No sabemos en qué problemas estaba metido el tapete”, “Ibas manejando cuando pasó?”, “El tapete tenían antecedentes de algo?” y “No manches qué miedo! Gracias a Dios no pasó a mayores”.