VIDEO: Diego Boneta revela inédito momento que vivió con Juan Gabriel, con motivo del natalicio del Divo de Juárez

El día de hoy el mundo celebra el natalicio de Alberto Aguilera Valadez , quien fue más conocido en vida como Juan Gabriel. Las celebridades han publicado recuerdos icónicos que vivieron junto al Divo de Juárez; sin embargo, uno de los que más llamó la atención fue el de Diego Boneta, ya que reveló en redes sociales un momento increíble que vivió al lado del fallecido cantante.

Video de Diego Boneta con Juan Gabriel

"Hoy todos te recordamos con mucho amor. Gracias por todas tus enseñanzas, tío Alberto!": Fue la descripción que puso Diego Boneta en el post que compartió, donde se puede ver que ambos artistas compartieron varios momentos y además resalta que tenían una relación estrecha y de mucha confianza.

En una de las tomas se les puede ver en un estudio de grabación donde se encuentran grabando un tema musical. En otra toma se puede apreciar una conversación entre Juan Gabriel y Diego; el actor le da las gracias por haber compartido un momento con él y aprecia haber conocido a "Juan Gabriel" y a Alberto Aguilera, refiriéndose a que conoció al cantante y a la persona.

¿Cuál es la canción de Juan Gabriel le escribió a Diego Boneta?

Hace unos meses, Diego Boneta confirmó que Juan Gabriel y él tuvieron una relación muy cercana y a los 16 años tuvieron la oportunidad de coincidir. En ese tiempo, Diego estaba frenado con una canción y no podía terminarla, ya que no encontraba inspiración; sin embargo, Juan Gabriel lo apoyó culminando la letra de la canción, aunque le mencionó que no debía sentirse comprometido a usarla.

