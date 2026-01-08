¿Te has preguntado qué atleta de Exatlón México eres de acuerdo con tu signo del zodiaco? Aquí te diremos a qué deportistas de alto rendimiento te asemejas debido a sus comportamientos, su manera de festejar o por su manera de ser cuando no está corriendo los complicados circuitos del reality show.

Te puede interesar: ¡Llega un nuevo refuerzo escarlata y ‘El Mono’ Osuna arremete contra los suyos! Revive lo mejor del Exatlón

Este es tu atleta de Exatlón México de acuerdo con tu signo del zodiaco

Aries | José Ochoa: Joe de la Selva tiene esa energía y entusiasmo para alentar a sus compañeros, también es líder y puede tomar la iniciativa, pero su papel casi siempre es más la mano derecha de Adrián Leo o de Koke Guerrero.

Tauro | Koke Guerrero: El Hechicero del Aire es un atleta de Exatlón México con mucha determinación, se convierte en ese amigo en el que todos pueden confiar; sabe apreciar el trabajo de sus compañeros de equipo.

Géminis | Ella Bucio: La campeona de Parkour tiene esa dualidad perfecta, tiene una mente brillante, se adapta y vive acelerada, sin embargo, también requiere de mucha templanza, tranquilidad y paz.

Cáncer | Dana Castro: La atleta celeste es una persona muy emotiva y protectora, cuenta con una fortaleza admirable, pero su sensibilidad no es una debilidad; más bien es una herramienta que la hizo volver a las playas del programa.

Leo | Adrián Leo: Mufasa es un líder natural, su manera de festejar cuando gana es gritando como el Rey de la Selva, sin embargo, tiene un lado tierno como todo felino que ronronea cuando está seguro.

Virgo | Humberto Noriega: Prime Time es analítico y detallista, es muy superordenador que procesa la información y de lo que pasa a su alrededor con una precisión casi exacta. Es inteligente y con mucho deseo de ganar absolutamente todo.

Libra | Evelyn Guijarro: Sniper es una persona muy equilibrada, su naturaleza diplomática la convierte en el mediador perfecto; cuenta con un corazón que valora mucho las conexiones humanas.

Escorpio | Jazmín Hernández (La Flaca): Se distingue por su capacidad para la transformación, cuenta con una presencia magnética y una determinación que llega a mover montañas.

Sagitario | Mati Álvarez : Su optimismo y liderazgo es contagioso, su sed de conocimiento es insaciable; tienes enfoque en lograr tus metas, además te enojas si no ganas o logras tus sueños a corto plazo.

Capricornio | Valery Carranza : TouchDown Valery siempre muestra su determinación y tiene un sello distintivo, además tienes una capacidad de planificar tus sueños a corto plazo.

Acuario | Katia Gallegos: Kat Atack es una atleta que no conoce límites, es una persona rebelde con causa, además siempre piensa en el futuro antes que los demás.

Piscis | Ernesto Cázares: El Chico Maravilla vive con una compasión, no tiene límites su buen deseo hacia los demás, es sanador y un visionario que tiene en fe en conectar con algunas dimensiones superiores.