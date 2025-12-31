El truco con el que puedes quitarle las manchas a la mochila del colegio sin lavadora

Culmina el 2025 y los estudiantes mexicanos se encuentran disfrutando de sus vacaciones de invierno. Sin embargo, en breve tendrán que retornar a las aulas para culminar con el ciclo lectivo 2025-2026 y sus mochilas deben estar relucientes.

Le pedí un hijo y me lo negó | Programa del 29 de diciembre 2025

El uso de la primera mitad del año escolar seguramente habrá dejado signos de desgaste o manchas rebeldes que parecen imposibles de borrar. Para ello es que un truco de limpieza se ha vuelto tendencia y podría ser la gran solución para dejar verdaderamente limpias las mochilas sin necesidad de usar la lavadora.

¿Manchas difíciles de quitar de la mochila?

Las mochilas son uno de los elementos indispensables para que los estudiantes puedan recibir educación en las escuelas. Estas permiten el transporte de los útiles escolares pero también sirven para llevar alimentos o prendas de abrigo.

Es por eso que las mochilas suelen requerir de mucha paciencia para poder limpiarlas ya que el uso que se les da a diario puede hacer aparecer manchas muy difíciles de borrar. Por lo general, se trata de elementos fabricados a base de nylon o poliéster, materiales que también necesitan un trato especial para que no se dañen.

¿Cómo quitar las manchas de la mochila sin lavadora?

El truco que se ha vuelto tendencia para limpiar adecuadamente las mochilas de cara al regreso a clases fue compartido por la creadora de contenido Sara. Fue a través de su cuenta de TikTok @ordenenequilibrio que dio instrucciones sobre cómo limpiarlas y qué materiales utilizar para quitarle las manchas.

El truco consiste en mezclar 500 mililitros de agua, medio tapón de suavizante, medio tapón de detergente y 50 mililitros de vinagre de limpieza. Esta mezcla debe ser aplicada con un cepillo en la mochila, sobre todo sobre las manchas a tratar, y realizando movimientos circulares.

Para retirar la mezcla utilizada basta con utilizar un paño húmedo. En caso de que las manchas aún se observen, se puede repetir el procedimiento hasta lograr que la mochila luzca reluciente y el retorno a clases parezca al primer día del ciclo lectivo.