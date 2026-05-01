9 fondos de pantalla para 10 de mayo. ¿Cómo descargarlos gratis para celular y tablet?

Ya estamos muy cerca del Día de las Madres pero, para ser justos, todo el mes (y siempre) es un buen momento para honrar todo lo que hacen por nosotros y lo mucho que las amamos. Si quieres entrar en mood comenzando con tu wallpaper, aquí te compartimos algunos fondos de pantalla para 10 de mayo, gratis para descargar y poner en tu celular o tablet.

En plataformas como Pinterest puedes encontrar imágenes en formato de fondo de pantalla para descargar. Esto es gratis, siempre y cuendo no utilices las imágenes para cualquier otro propósito como fines comerciales.

9 fondos de pantalla gratis para 10 de mayo, Día de las Madres

1. Con textura

Comenzamos con una imagen muy simple, pero significativa y original. Muestra la mano de una madre tomada con la de su hijo, en medio de un marco de flores; lo cool es que la textura es como de manualidad, como si las figuras estuvieran hechas con algún tipo de papel.

2. Con colores tipo acuarela

En este fondo de pantalla para 10 de mayo, vemos a una madre abrazando a sus hijos, acompañada de una serie de corazones; los tonos tienen un efecto parecido al de las acuarelas.

3. Con flores

Esta imagen es un poquito más abstracta en el sentido de que la mayor parte del espacio está cubierto por flores, pero queda claro el motivo: en el centro hay un corazón con la palabra "mamá" en inglés.

4. Fondo de pantalla con brillo dorado para Día de las Madres

La mayor parte de las imágenes en esta época del año suele tener tonos rojos o rosas, por eso este fondo de pantalla para Día de las Madres es original. Su fondo es oscuro y la tierna imagen está delineada en dorado, como si estuviera formado por luciérnagas.

5. Ilustrado con nutrias

Aquí, tenemos una tierna imagen del reino animal para hacer referencia al 10 de mayo. Es colorida, hermosa y tierna para estas fechas.

6. Con un mensaje de felicitación

Si quieres un fondo de pantalla mucho más enfocado en la celebración, aquí tienes uno que perfectamente puedes dedicar a tu mamá por su lindo mensaje y felicitación.

7. Con collage

Esta imagen se encuentra llena de dinamismo y tiene un toque divertido, perfecto para una mamá joven y moderna.

8. Con mariposas

Si a tu mamá le encantan las mariposas, esta es una manera increíble de honrarla con un fondo de pantalla para 10 de mayo.

9. Fondo de pantalla para 10 de mayo, con movimiento

Llegamos al final de la lista con una imagen clásica de estas fechas, cuyo toque original es que cuenta con movimiento. Además, tiene mucho espacio en el centro para que las aplicaciones no te "estorben" para apreciarla.

