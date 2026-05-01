5 Diseños de uñas rosas con Gelish para el Día de las Madres 2026

El Día de las Madres ya está a la vuelta de la esquina y con él llega la ocasión para transformar tu look por uno más elegante, moderno y femenino con 5 ideas de diseños de uñas con Gelish rosa. Este estilo de manicura puede ir desde tonos suaves hasta acabados luminosos que aporten sofisticación para lucir durante las celebraciones.

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5 ideas de nail art con gelish rosa que te harán sobresalir este Día de las Madres 2026

Bush Nails

Durante este 2026, una de las tendencias en crecimiento dentro de la manicura es el diseño lush nails pink o uñas de rubor rosa, las cuales apuestan por un tono similar al utilizado comúnmente en el rubor, lo que las convierte en una opción moderna, fresca y en tendencia.

Diseño mate

Dentro de cualquier estilo de uñas que busque sobresalir, pero con un tono casual, el mate sigue siendo la gran tendencia. Dentro de esta tendencia, puedes optar por un tono diferente en una o dos de las uñas para crear un estilo único.

Tono metlico

En este 2026, una tendencia en crecimiento son los tonos metálicos para las uñas, los cuales no solo destacan y brindan luz a las manos, sino que además otorgan modernidad a las manos, ofreciendo un estilo futurista.

Freances clasico

Dentro de la manicura tradicional, el favorito de muchos es la manicura francesa, la cual se coloca como el pilar de un estilo limpio y formal, aunque al contar con un tono en rosa, esta se transforma en una opción moderna y llamativa.

Estilo Ombré

En las tendencias actuales del nail art, el difuminado dentro de la manicura o efecto ombré es una gran opción para quien busca un estilo único y sobresaliente. Opta por colocar este estilo en una o dos uñas para mantener la formalidad y presencia de las manos.

Celebra este Día de las Madres con un estilo nuevo en tus manos que impulse tu atuendo y aporte modernidad, elegancia y glamour.