7 formas de tener piel bonita sin usar tantos productos

Vivimos en una era en donde muchas personas prometen que saturarse de rutinas de belleza de diez pasos o más te dará una piel más bonita. Sin embargo, los estantes llenos de productos especializados y costosos no siempre son la solución.

La clave está en saber que la dermis es un órgano dinámico que, en condiciones óptimas, tiene la capacidad de autorregularse, así que no hay que forzarla con demasiados químicos.

Conseguir una piel bonita, luminosa y sana no requiere de una inversión de miles de pesos, sino de mantener la constancia en lo básico, usando el mínimo esencial para que el rostro haga el resto del trabajo.

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Las 7 formas de tener una piel más bonita sin muchos productos

Prioriza la hidratación interna

El agua es el combustible de tus células. Beber suficienttes líquidos te ayudará a mantener la elasticidad de la piel y ayudará a eliminar las toxinas que suelen manifestarse como opacidad o imperfecciones.

Sueño reparador

No hay nada mejor que dormir bien para tene runa piel sana, ya que durante la noche la dermis entra en modo regeneración celular. Mientras que la falta de sueño eleva el cortisol, una hormona capaz de inflamar y romper el colágeno.

Así puedes obtener una piel bonita y saludable|Pexels: Andrea Piacquadio

Alimentación

Una dieta rica en antioxidantes de frutas y verduras aportará vitaminas como la C y la E, que combatirán el daño de los radicales libres y el envejecimiento prematuro.

Limpieza suave y constante

No necesitas de exfoliantes agresivos, mejor usa agua templada y un limpiador neutro para eliminar la contaminación sin dañar los aceites naturales.

Controla el estrés

El estrés es el enemigo silencioso de la piel, ya que puede detonar brotes de acné o rosácea.

El protector solar es un no negociable en el cuidado de tu piel|Pexels: Yan Krukau

Protección solar

Este es uno de los pasos no negociables. Evitar el daño por los rayos UV previene manchas, arrugas y envejecimiento prematuro, además de que mantiene la textura de la piel uniforme.

Cambia las fundas de tu almohada

Las telas acumulan bacterias, aceites del cabello o restos de sudor. Cambiar tus fundas un par de veces por semana puede prevenir los brotes.