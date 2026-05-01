5 planes para hacer este Día de las Madres sin gastar mucho

Estamos a poco de poder celebrar el Día de la Madre y aunque celebrar a mamá tendría que ser tarea de todos los días, a veces suele ser un poco complicado, ya sea por los tiempos, la lejanía o incluso por lo económico, pues el día a día suele ser más costoso, lo que podría ser un impedimento.

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Sí, ya estamos un poco grandes para bailarle “El Ratón Vaquero” o alguna otra coreografía que le preparamos cuando íbamos a la escuela y aunque siempre nos verán como unos pequeños, probablemente ya no demos ternura, por ello te dejaremos una lista de planes por hacer con mamá para este Día de las Madres sin gastar mucho.

Planes para hacer el Día de la Madre 2026