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5 planes para hacer este Día de las Madres sin gastar mucho

Porque no podemos bailarle “El Ratón Vaquero” toda la vida... Estos son los mejores planes para hacer con mamá este 10 de mayo.

Planes para el Día de las Madres
|Pexels

Escrito por: André Gutiérrez

Estamos a poco de poder celebrar el Día de la Madre y aunque celebrar a mamá tendría que ser tarea de todos los días, a veces suele ser un poco complicado, ya sea por los tiempos, la lejanía o incluso por lo económico, pues el día a día suele ser más costoso, lo que podría ser un impedimento.

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Sí, ya estamos un poco grandes para bailarle “El Ratón Vaquero” o alguna otra coreografía que le preparamos cuando íbamos a la escuela y aunque siempre nos verán como unos pequeños, probablemente ya no demos ternura, por ello te dejaremos una lista de planes por hacer con mamá para este Día de las Madres sin gastar mucho.

Planes para hacer el Día de la Madre 2026

Bonus - Ser un buen hijo: Sí, esto es algo muy subjetivo y ante nuestra madre siempre seremos buenos hijos, pero no está de más dar más del 100% posible por ellas, quienes nos han criado y han estado ahí en cada momento: Buenos o malos.

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