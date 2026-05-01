5 planes para hacer este Día de las Madres sin gastar mucho
Porque no podemos bailarle “El Ratón Vaquero” toda la vida... Estos son los mejores planes para hacer con mamá este 10 de mayo.
Estamos a poco de poder celebrar el Día de la Madre y aunque celebrar a mamá tendría que ser tarea de todos los días, a veces suele ser un poco complicado, ya sea por los tiempos, la lejanía o incluso por lo económico, pues el día a día suele ser más costoso, lo que podría ser un impedimento.
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Sí, ya estamos un poco grandes para bailarle “El Ratón Vaquero” o alguna otra coreografía que le preparamos cuando íbamos a la escuela y aunque siempre nos verán como unos pequeños, probablemente ya no demos ternura, por ello te dejaremos una lista de planes por hacer con mamá para este Día de las Madres sin gastar mucho.
Planes para hacer el Día de la Madre 2026
- Picnic: ¿Quién mejor que tú conoce a mamá? Podrías preparar un gran (o moderado) picnic en uno de los tantos parques que hay en la ciudad, que se ajuste a sus gustos y a tu presupuesto, donde cualquier momento compartido con ella puede ser un gran recuerdo para toda la vida.
@vmichellerangel Te enseño a crear el mejor picnic de tu vida con el mejor snack que puedes encontrar en @TiendasOXXO #OXXO45años ♬ Stories 2 - Danilo Stankovic
- Música de orquesta en vivo: El domingo 10 de mayo se estará presentando la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Iniciación Musical Santa Cecilia en el anfiteatro del Parque La Mexicana.
- Concierto de Guillermo Rojano: El 10 de mayo se estará presentando de manera gratuita en el Museo Yancuic de Iztapalapa donde interpretará sus mejores temas.
- Regalos hechos a mano: Sí… Ya no somos unos niños pero las manualidades siguen ahí, podrías esmerarte como adulto y hacer un regalo a mano, en TikTok hay ideas sobre algunos detalles que seguramente mamá amará.
@byrakna make the cutest pop-up card idea for Mother’s Day with me🌸 #handmadegift #giftidea #popupcard #mothersday #giftcard ♬ So Easy (To Fall In Love) - Olivia Dean
- Sesión de fotos: Hasta hace unos años era muy común que tuviéramos álbumes de fotografías físicos aunque con la llegada de las cámaras digitales y los celulares esta gran costumbre se fue perdiendo, por lo que no estaría mal capturar grandes momentos y revelar / imprimir las fotos.
@lynnspiration_ can we make adult mother and daughter sessions a norm 🩵 they are so special! #lynnspirationphotography #motheranddaughter #motherdaughter #motherhood #photoshoot #motherdaughterphotoshoot #kansascityphotographer #brushcostudio #studiophotography #love #momentoffsite #mom #daughter #familyphotography #familyphotographer ♬ this is what slow dancing feels like - JVKE
Bonus - Ser un buen hijo: Sí, esto es algo muy subjetivo y ante nuestra madre siempre seremos buenos hijos, pero no está de más dar más del 100% posible por ellas, quienes nos han criado y han estado ahí en cada momento: Buenos o malos.