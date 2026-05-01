Muere reina de belleza que fue reconocida como la mujer más hermosa de México

Iniciamos el mes con una noticia triste: murió Gloria Hernández Martín del Campo, exreina de belleza que fue reconocida como la mujer más hermosa de México en 1969. Hasta el momento se desconoce cuál fue la causa de muerte.

Fue el periodista Juan José Origel quien confirmó el fallecimiento a través de su cuenta de Instagram. "Mi más sentido pésame a su familia", escribió junto a una imagen de la exreina de belleza. "Descansa en paz, mi querida Chiquis".

Maribel Guardia, quien inició su carrera siendo Miss Costa Rica en 1978, es una de las figuras que han mostrado sus condolencias por la muerte de Gloria Hernández Martín del Campo.

Quién era Gloria Hernández Martín del Campo

Originaria de León, Guanajuato, en 1969 Gloria Hernández Martín del Campo ganó el certamen de belleza nacional; en aquel entonces en el top 5 quedaron 3 candidatas de la Ciudad de México y una del estado de Durango.

No se conoce mucho sobre su vida personal porque después de ser reina de belleza se alejó del ojo público, pero con frecuencia se le recuerda por su imagen y por formar parte de la historia del certamen.

Cuántas reinas de belleza mexicanas han muerto en la historia del certamen

Se considera que en 1952 comienza oficialmente la historia del certamen que nombra a la mujer más hermosa de México, quien nos representa en Miss Universo. Desde entonces, han fallecido ya 5, contando a Gloria Hernández Martín del Campo.

