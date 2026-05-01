Se cumple la regla de 3: murieron estos actores en las últimas horas

Una de las instituciones más importantes en el mundo actoral fue la encargada de anunciar las muertes de estos actores. Así se confirma de nueva cuenta el cumplimiento de la famosa regla de 3, misma que se da en forma de seguidilla. En el caso de esta semana, la Asociación Nacional de Intérpretes anunció el final de la vida de Karina Duprez, Luis Riolobos y Linda Porto.

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¿Qué le pasó a estos 3 actores fallecidos en los días recientes?

Siempre es lamentable escuchar del fallecimiento de ciertos intérpretes y es a través de sus trabajos actorales que se les puede recordar. En este caso ya se dieron sus debidas palabras de aliento y pésame en general, pero he aquí la información de quiénes eran estos actores.

Linda Porto

Esta fue la actriz que completó la tríada de intérpretes que dejaron este plano en los últimos días. La ANDI anunció en la tarde del jueves 30 de abril el fallecimiento de la actriz del cine de oro mexicano. Ella actuó en las recordadas Cada Quien su Vida y El Proceso de las Señoritas Vivanco. Mientras que también se desenvolvió en series-novelas del propio contenido mexicano.

Karina Duprez

La primera de las personalidades que se anunció como fallecida en estos días fue la de Karina el pasado 22 de abril. Además de la ANDI, su familia fue la que indicó el final de la vida de Duprez a los 79 años. También se dedicó a la dirección y destacó en diferentes producciones televisivas a lo largo de su trayectoria profesional.

@ventaneandouno El mundo del espectáculo está de luto. 🕊️ Hoy despedimos a Karina Duprez, una actriz que dejó huella en la televisión mexicana. Descansa en paz. 🤍 ♬ sonido original - ventaneandouno

Luis Alberto Riolobos

Este actor se anunció como fallecido la noche del 29 de abril, situación derivada de complicaciones por situaciones renales. El hombre de 64 años se desenvolvió en trabajos telenovelescos y en algunas series de alcance extranjero, sobre todo enfocado al público latino en los Estados Unidos. Este actor lamentablemente completó el fatídico listado de actores muertos en el cierre de mes.